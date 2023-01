Antonella Clerici ferma per un giro le cucine di È sempre mezzogiorno. Nella giornata di oggi, giovedì 19 gennaio 2023, il programma di Rai 1 solitamente in onda tra le 11:55 e le 13:25 non andrà in onda. La programmazione della rete ammiraglia Rai infatti è stato parzialmente modificato per lasciare spazio ad una diretta prodotta da Rai 1 e Tg1 che seguirà i funerali di Gina Lollobrigida, scomparsa nella giornata di lunedì 16 gennaio 2023.

Perché, quindi, È sempre mezzogiorno non va in onda? La rete ha deciso di trasmettere la cerimonia da Roma nella Chiesa degli artisti in cui si darà l’addio alla diva Lollo e che occuperà parzialmente il daytime di Rai 1. La trasmissione speciale – secondo quanto riporta la guida tv Rai – avrà inizio alle ore 12:15 ed è per questa ragione che Storie Italiane, condotto da Eleonora Daniele allungherà di circa 25 minuti la sua messa in onda terminando non alle 11:53 (come ogni giorno), bensì alle 12:15.

La diretta del Tg1 per i funerali dell’attrice proseguirà fino a poco prima delle ore 13:30, quando la linea andrà all’edizione diurna del notiziario diretto da Monica Maggioni.

Quando torna in onda È sempre mezzogiorno?

Il programma tornerà regolarmente in onda domani, venerdì 20 gennaio 2023, subito dopo Storie Italiane a partire dalle 12 sino alle 13:25 su Rai 1.