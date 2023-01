È sempre mezzogiorno, il programma di Antonella Clerici condotto nel mezzogiorno di Rai 1 oggi, giovedì 5 gennaio 2023 si prende una pausa. Il palinsesto di Rai 1 infatti è stato modificato per seguire in diretta i funerali del Papa emerito Benedetto XVI scomparso sabato 31 dicembre 2022. Sin dalle prime ore del mattino di oggi il Tg1 ha documentato l’inizio di una giornata particolare per la città di Roma, alle prese con l’organizzazione per l’evento.

La testata giornalistica diretta da Monica Maggioni sarà in onda con lo speciale in diretta per seguire le esequie a partire dalle ore 9 per poi proseguire sino alle 12 circa. Per questa ragione, saltano le regolari puntate di Unomattina e Storie Italiane, ma perché È sempre mezzogiorno non va in onda pur avendo il tempo di essere trasmesso?

Dato il contesto luttuoso dei funerali di Joseph Ratzinger, si è deciso opportunamente di non mandare in onda la puntata del programma condotto dalla Clerici, conosciuto soprattutto per l’allegria e l’atmosfera giocosa che la caratterizza.

Nella giornata di ieri, 4 gennaio 2023, per diverso tempo sulla guida tv della piattaforma Rai Play la messa in onda del programma era indicata per oggi addirittura in seconda serata (ore 23:30), salvo poi aggiornarsi nel pomeriggio rimuovendo un appuntamento che sarebbe stato inedito nella sua collocazione.

Quando ritorna in onda È sempre mezzogiorno?

La trasmissione riprenderà regolarmente domani, venerdì 6 gennaio 2022, alle ore 12:20, subito dopo la recita dell’Angelus di Papa Francesco nel giorno dell’Epifania e l’intervento di A sua immagine.

Cosa andrà in onda al posto di È sempre mezzogiorno?

Giovedì 5 gennaio 2023 dalle 12 alle 13:30 andranno in onda due repliche del programma Il provinciale, condotto da Federico Quaranta. Dalle 12 alle 12:50 sarà trasmessa la puntata intitolata “Il magòn della laguna” dalla provincia di Rovigo fino alle isole di Venezia, mentre dalle 12.50 alle 13.25 sarà la volta dell’episodio dedicato a Genova “Di creuza in creuza”.