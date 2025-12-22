È sempre mezzogiorno, Fulvio Marino: la famiglia, il momento no, e la gratitudine a Antonella Clerici

È sempre mezzogiorno è tra i programmi di punta della Rai, in onda tutti i giorni all’ora di pranzo è condotto con successo d’Antonella Clerici che si avvale di una squadra di cuochi e esperti di rilievo. Tra questi Fulvio Marino che ha conquistato la fama grazie alla tv e alla rete. Il noto panificatore è infatti molto amato dal pubblico e recentemente ha anche debuttato in alcuni programmi tutti suoi. Originario del Piemonte, Fulvio è cresciuto in una famiglia che si è sempre occupata di farine e pane. Dopo la laurea in Scienze della comunicazione si è dedicato all’azienda di famiglia.

In seguito ha collaborato con Eataly e si è conquistato uno spazio nel web dove ha deciso di condividere i segreti dell’arte molitoria. Durante il lockdown del 2020 le sue ricette sono diventate virali e questo gli ha permesso di approdare in tv. Antonella Clerici lo ha notato e lo ha invitato a presenziare a È sempre mezzogiorno dove è diventato un personaggio indispensabile per il format. Parallelamente ha pubblicato libri, ed è un imprenditore insieme alla moglie Giulia gestisce la bakery Fuoco e Farina.

I due sono molto uniti, sono sposati dal 2016 e hanno una figlia di nome Carlotta a cui sono entrambi molto legati. Lo scorso ottobre Marino ha perso la nonna, una persona che amava particolarmente e con cui ha trascorso gran parte della sua infanzia: “A cent’anni ci sei arrivata e lo hai fatto alla grande. Ricordo ancora il profumo di tutte le cose che mi hai cucinato e porto nel cuore ogni singolo momento passato insieme. Ogni istante con te è stato un grande regalo. Ciao super Nonna Rina, mangerò un piatto di tajarin al sugo di carne, berrò un bicchiere di dolcetto e penserò a tutti i bei momenti passati insieme e farò un bel sorriso. Ti voglio bene Nonna!” Questa la dedica social che il cuoco ha dedicato alla nonna.

Fulvio Marino: “Dentro di me avevo solo buio”

Fulvio Marino ha più volte raccontato il suo percorso di vita professionale e anche privato. Il panificatore ha rivelato di aver vissuto un momento non felice, dove non riusciva a comprendere qual era la sua strada. Grazie all’incontro con Antonella Clerici,che lo ha voluto nel suo programma, ha saputo reagire, anche per questo non manca di rinnovarle la sua gratitudine anche pubblicamente:

“Lei ha riacceso la luce dentro di me. Dentro di me avevo solo il buio. Le sarò sempre riconoscente, ha visto in me quelle qualità che non riuscivo a mettere a fuoco per reagire”. Marino di riferisce a quando a causa del lockdown fu costretto ad interrompere il lavoro da Eataly e a trovarsi senza punti di riferimento. Fu costretto a reinventarsi sui social.

“Impastare è un atto rivoluzionario”, l’amore per il pano di Fulvio Marino

Il panificatore piemontese ama particolarmente il suo lavoro, trova che impastare sia un atto rivoluzionario. In un momento in cui tutto è veloce e difficilmente si riflette su quello che si fa, fare il pane è davvero qualcosa di speciale: “In un mondo ormai che conosciamo, digitale, dove tutto è fatto coi cellulari, oggi secondo me impastare il pane è un atto rivoluzionario perché ritorniamo a impastare con le mani, a lavorare con la manualità. Poi veramente creiamo qualcosa.”

Ha poi concluso: “È un cibo un po’ magico il pane perché uniamo i quattro elementi della natura – la farina è la terra, l’aria del lievito, il fuoco della cottura e l’acqua – e creiamo un quinto elemento, che è il pane.”