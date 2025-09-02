È sempre Cartabianca, torna in tv il programma di Bianca Berlinguer

Debutta stasera su Rete 4 la nuova stagione di È sempre Cartabianca. La prima puntata stagionale del programma condotto da Bianca Berlinguer va in onda come di consueto nella prima serata del martedì su Rete 4, a partire dalle 21.20. La giornalista romana inaugura oggi la nuova edizione del talk nato come successore del programma Cartabianca (sempre con la conduzione di Bianca Berlinguer).

È sempre Cartabianca, realizzato dalla testata giornalistica Videonews, continua a mantenere il format di un talk show. Anche nella nuova stagione il programma conserverà la sua fisionomia di arena televisiva impegnata a far coabitare le preoccupazioni quotidiane degli italiani con i grandi eventi globali.

È sotto questo auspici che parte la nuova stagione di una trasmissione pronta ad avvalersi di accesi confronti sui temi caldi dell’attualità, spaziando tra cronaca, geopolitica, economia e l’analisi dei fatti della società italiana con l’ausilio dei servizi e della presenza di ospiti – in studio e collegamento – pronti a dire la loro sulle varie tematiche trattate.

È sempre Cartabianca al debutto stagionale: di cosa si discuterà stasera

Al centro della puntata di stasera, martedì 2 settembre, ci sarà la tragedia di Gaza. In un momento in cui la crisi umanitaria e la spirale di violenza nella Striscia si aggravano a causa dell’accerchiamento, È sempre Cartabianca mette a tema la guerra e gli ipotetici piani postbellici. Le organizzazioni internazionali sottolineano l’estrema urgenza di un immediato intervento umanitario.

Il Washington Post ha però rivelato l’esistenza di un progetto statunitense che sta già facendo molto discutere. L’amministrazione Trump e i partner internazionali immaginano di trasformare il territorio della Striscia in un lussuoso resort turistico e in un polo ad alto tasso tecnologico. Il piano prevede lo sfollamento della popolazione palestinese e Hamas lo ha già respinto in maniera ferma.

«Gaza non è in vendita», ha detto Bassem Naim ribadendo il secco rifiuto da parte palestinese davanti a qualsiasi ipotesi di esproprio. Nel frattempo l’Associazione Internazionale degli Studiosi del Genocidio ha divulgato una risoluzione dai toni molto pesanti: secondo la stragrande maggioranza dei membri (l’86%) le azioni israeliane nella Striscia di Gaza rientrano nella definizione legale di genocidio prevista dalla Convenzione Onu del 1948.

Il caro vacanze e gli ospiti di È sempre Cartabianca

Spazio anche alla vicende di casa nostra. Il focus di È sempre Cartabianca si sposterà infatti sulla Penisola, dove la politica (governo e opposizioni) discute sui dati dell’andamento economico e sulle difficoltà incontrate da milioni di famiglie italiane. I dati divulgati dal Sindacato Italiano Balneari sono eloquenti.

Nel mese di luglio si è registrato un calo medio del 15% di presenze sulle spiagge rispetto allo stesso mese del 2024, con picchi fino al 25% in regioni come Emilia-Romagna e Calabria. All’origine del crollo ci sarebbero soprattutto i rincari generalizzati, ben prima della mancanza di vacanzieri. Dal caro ombrelloni a quello dei lettini, per non parlare degli aumenti ai bar degli stabilimenti e quel che riguarda i servizi accessori.

Tutto è aumentato di prezzo e gli incrementi spingono le famiglie italiane a tagliare sui consumi. Di questi temi sarà chiamato a discutere un cast differenziato di ospiti. Ci saranno tre volti noti del giornalismo televisivo come Mario Giordano, Andrea Scanzi e Luisella Costamagna. Insieme a loro il pubblico troverà Monsignor Vincenzo Paglia e l’attrice Marisa Laurito.

Anche questa nuova edizione del talk condotto da Bianca Berlinguer vede l’alpinista e scrittore Mauro Corona pronto a riprendere il suo ruolo di opinionista in collegamento da Erto. Nel promo della nuova stagione, l’ospite fisso di È sempre Cartabianca ha parlato proprio della situazione nella Striscia di Gaza chiedendosi: «Possibile che queste scene che ho visto, insopportabili al cuore, non scuotano nessuno?».