“E.R. – Medici in prima linea”, quando torna la serie e dove vederla

Sta per tornare una delle serie medical più famose di tutti i tempi.: E.R. – Medici in prima linea, ecco dove sarà possibile vederla.

Insieme a Grey’s Anatomy è la regina delle serie medical moderne. E.R. – Medici in prima linea è diventata una serie cult nella prima metà degli anni Novanta per realismo, dinamismo e narrazione corale, in un raro equilibrio tra medicina e umanità che da lì in avanti avrebbe fatto da modello alle fiction mediche.

Tra i tanti meriti di E.R. c’è anche quello di aver lanciato le carriere di attori destinati a diventare vere e proprie star del cinema. Pensiamo solo a George Clooney o a Noah Wyle – adesso carismatico protagonista di The Pitt – o ancora Julianna Margulies. Il medical drama creato dallo scrittore Michael Crichton sta per tornare. Ecco dove vedere E.R.

E.R. – Medici in prima linea, quando torna (e dove vedere) la regina delle serie medical

A partire da febbraio E.R. – Medici in prima linea torna in streaming su Netflix. Dal 10 febbraio 2026 si aggiungeranno al catalogo italiano tutte le quindici stagioni (dal 1994 al 2009) della serie medical co-prodotta da Steven Spielberg, ispirata ai racconti dello scrittore Michael Crichton.

Gli abbonati alla piattaforma potranno dunque tornare ad apprezzare indimenticabili personaggi come il dottor Greene (Anthony Edwards) e il mitico dottor Benton (Eriq La Salle). E.R. – Medici in prima linea è ambientata nella città di Chicago, nel policlinico universitario County General Hospital.

La celebre serie medical – composta da ben 331 episodi – racconta la giornata tipica in pronto soccorso attraverso affascinanti e complessi enigmi clinici. E.R. è diventata un fenomeno globale seguito da un pubblico trasversale (giovani, adulti, spettatori colti e popolari), facendosi apprezzare per il realismo clinico e la regia dinamica.

Puntata dopo puntata, gli intricati casi dei pazienti mettono a dura prove pazienza e competenze del personale medico, intrecciandosi in un groviglio inestricabile con l’umanità e le vite private di medici e infermieri, pronti a intervenire nelle più variegate situazioni di emergenza.

Il successo internazionale di una serie pluripremiata

E.R. ha vinto numerosi premi, a partire dal George Foster Peabody Award nel 1995. La serie medical andata per la prima volta in onda il 19 settembre 1994 ha guadagnato inoltre 123 nomination agli Emmy Award, diventando così la serie tv più nominata di sempre. In tutto E.R. ha vinto 22 Emmy Award (almeno uno ogni anno fino al 2005, a parte il 2004).

La pluripremiata serie ambientata al County General Hospital di Chicago – trasmessa negli Stati Uniti da NBC e in onda in Italia su Rai 2 – ha vinto anche ogni anno, dal 1995 al 2002, il People’s Choice Award come “Serie televisiva drammatica favorita”.

Nel corso degli anni E.R. ha ricevuto svariate altre nomine e vinto numerosi riconoscimenti, tra i quali Screen Actors Guild, Image Award, GLAAD Media e Golden Globe. Grande il successo a livello internazionale. La celebre serie medical è stata trasmessa – oltre che negli Stati Uniti e in Italia – in Francia, Svizzera, Belgio, Canada, Regno Unito, Germania.