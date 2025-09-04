È morto Giorgio Armani, addio al grande stilista: età, cause decesso, vita privata

È venuto a mancare oggi, giovedì 4 settembre 2025, a 90 anni Giorgio Armani, icona mondiale della moda e figura imprescindibile del secondo Novecento. Stilista e imprenditore, Armani ha rivoluzionato il concetto di eleganza, lasciando un segno indelebile nel panorama globale grazie a un’estetica che ha influenzato generazioni.

L’ascesa di un innovatore della moda

Nato da una famiglia borghese, a Piacenza l’11 luglio 1934, visse l’infanzia tra le difficoltà del periodo fascista. Dopo aver iniziato gli studi di medicina all’Università di Milano, li abbandonò per dedicarsi al mondo della moda. Successivamente al servizio militare lavorò in qualità di vetrinista e buyer per La Rinascente.

La svolta definitiva arrivò nel 1975, quando fondò con Sergio Galeotti la Giorgio Armani S.p.A. La prima collezione maschile cambiò radicalmente le regole dell’abbigliamento: via spalle imbottite e strutture rigide, spazio a un abito destrutturato, fluido e moderno. Anche la linea femminile seguì questo principio, proponendo un’idea di potere e raffinatezza senza eccessi, dando forma a un’eleganza funzionale e senza tempo.

Un’icona riconosciuta a livello mondiale

Nel corso della sua carriera, Armani vestì star di Hollywood e artisti di fama mondiale. La sua clientela annoverò nomi come Cate Blanchett, Michelle Obama, Leonardo DiCaprio, oltre a leader politici e atleti olimpici.

Nonostante il successo globale, Armani mantenne uno stile di vita riservato e disciplinato. Dopo la scomparsa del socio e compagno Sergio Galeotti nel 1985, non cercò mai un sostituto, né a livello personale né professionale, continuando a guidare direttamente ogni aspetto della maison, dalle collezioni alle scenografie delle sfilate.

Riconoscimenti e lascito

Tra i premi ricevuti figurano la Legion d’Onore francese, il titolo di Cavaliere di Gran Croce in Italia e numerose lauree honoris causa. Tuttavia, il riconoscimento più significativo rimane la sua capacità di restare al centro del mondo della moda per oltre cinquant’anni, mantenendo intatta la sua visione di un’eleganza essenziale, solida e sobria che ha attraversato epoche e tendenze con coerenza e stile.

Giorgio Armani ha lasciato un’eredità che va oltre il semplice abito, definendo un’idea di mondo che continua a ispirare e a influenzare la cultura contemporanea.