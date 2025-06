“È incinta”, la foto di Ilary Blasi che accende il gossip

Sta circolando in rete una foto che ritrae Ilary Blasi e che ha acceso nuovamente il gossip su di lei. Alcuni fan stanno infatti ipotizzando una sua gravidanza per via di un “pancino sospetto” che avrebbero notato sul suo profilo Instagram. Questa non è la prima volta in cui la conduttrice è al centro del mirino mediatico, che la vede spesso in dolce attesa del suo compagno Bastian Muller. “Di recente è stato urlato ai quattro venti che Ilary Blasi è incinta, smentiamo ufficialmente questa cosa, non è incinta“, aveva detto qualche mese fa il giornalista Gabriele Parpiglia ai microfoni di RTL 102.5 dopo i rumours che stavano circolando sulla sua dolce attesa.

In queste ore è però uscita una nuova indiscrezione, nata proprio da una fotografia pubblicata dalla showgirl romana sui suoi profili social.

Ilary Blasi è incinta? La verità

La conduttrice si sta preparando a capitanare la nuova edizione di Battiti Live 2025, che si svolgerà a fine giugno a Molfetta ma che andrà in onda su Canale 5 nel mese di luglio. Nel frattempo, la Blasi sta continuando ad aggiornare i fan sulla sua quotidianità e sulle sue attività lavorative. Ad esempio, di recente ha pubblicato una foto che la ritrae con un outfit particolare e color verde militare. Un look – quello di Ilary – che ha catturato l’attenzione dei fan, soprattutto perché lascia spazio al ventre scoperto. A tal proposito, molti followers hanno ipotizzato a una presunta gravidanza della Blasi, e le hanno riempito il profilo social di messaggi.

“Incinta?“, ha infatti scritto uno degli utenti. E ancora: “Secondo me è incinta”, “Forse sarà il vestito, ma può essere in dolce attesa”. Si tratta in realtà solo di indiscrezioni, anche perché in passato ci sono stati molti altri rumours – tutti smentiti – che hanno parlato di questo argomento.

Chi è Sebastian Muller, il compagno di Ilary

Il compagno della showgirl è il figlio di un imprenditore tedesco, originario di un luogo che si trova a 60 km da Francoforte sul Meno. In passato ha svolto il lavoro di “butler“, cioè una sorta di maggiordomo con funzioni di autista, che aiuta i clienti nello shopping e che è a disposizione 7 giorni su 7 e 24 ore su 24. A spiegarlo è stato Michael Lehnor, direttore del Carlton Hotel di St Moritz, l’unico che offre questo servizio in Engadina, dove Bastian ha lavorato dal 2007 al 2015.