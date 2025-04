Due giorni di stop per Il Paradiso delle Signore: tutti i dettagli sulla nuova programmazione

Doppio stop per la soap campione di ascolti nel daytime pomeridiano di Rai 1. Ecco quando non andrà in onda Il Paradiso delle Signore.

Confermatissimo anche per la stagione 2025/2026 di Rai 1, Il Paradiso delle Signore continua a volare negli ascolti. Il period drama con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi viaggia regolarmente tra il 20 e il 21% di share. Una tendenza confermata dagli ascolti nel daytime pomeridiano di mercoledì 9 aprile: 20,6% di share e 1 milione e 631 mila spettatori per la soap che ruota intorno al grande magazzino milanese.

A Viale Mazzini non hanno dovuto pensarci molto per mettere in cantiere la decima stagione della soap. Appuntamento a metà settembre per le nuove puntate. Le riprese del nuovo ciclo di episodi cominceranno verosimilmente nella seconda metà di maggio, sempre presso gli studi Videa di Roma. Prossimamente Il Paradiso si fermerà per due giorni prima di riprendere la programmazione regolare che porterà al rush finale della stagione in corso.

Il Paradiso delle Signore si ferma per due giornate, ecco quando

Nella penultima settimana di programmazione de Il Paradiso delle Signore, dal 21 al 25 aprile, salteranno due puntate della serie ambientata nella Milano di metà anni Sessanta. La soap si fermerà infatti nelle giornate del 21 e del 25 aprile, rispettivamente il lunedì dell’Angelo (detto volgarmente “Pasquetta”) e per la festa della Liberazione.

La programmazione del Paradiso riprenderà regolarmente da lunedì 28 aprile. Doppio stop dunque per la serie che anche quest’anno si è confermata un fiore all’occhiello del palinsesto Rai. Niente messa in onda nelle giornate di lunedì 21 e di venerdì 25 aprile, quando milioni di italiani sfrutteranno con ogni probabilità la possibilità di fare un ponte nei due fine settimana (e dunque è facile prevedere un calo degli ascolti televisivi).

Dal 28 aprile la serie campioni di ascolti pomeridiani entrerà nell’ultima settimana di programmazione prima della lunga pausa estiva. Lunedì 21 aprile (Pasquetta) il palinsesto Rai proporrà al posto del Paradiso uno speciale di La volta buona, il talk show condotto da Caterina Balivo. Stessa scelta anche per il 25 aprile (Liberazione). Anche in questa occasione una puntata speciale di La volta buona terrà compagnia agli spettatori nella fascia oraria solitamente occupata dal Paradiso delle Signore.

Il Paradiso delle Signore 9 verso la volata finale

Un Posto al sole invece andrà regolarmente in onda anche nei giorni festivi. Come detto la messa in onda del Paradiso delle Signore riprenderà normalmente dal lunedì successivo, settimana finale della soap che si concluderà venerdì 2 maggio. Sono molte le vicende ancora in sospeso nella nona stagione, con Adelaide che dovrà gestire insieme a Umberto la delicata questione di Odile.

Prima della delicata operazione al cuore la contessa ha rivelato a Guarnieri di essere il padre biologico della ragazza. Nel frattempo Matteo dovrà decidere se uscire allo scoperto con Odile e rivelarle i suoi sentimenti. Ma dovrà fare i conti con l’ex della contessina, Guido, tornato prepotentemente nella vita di Odile con l’intenzione di riprendere i fili di un rapporto sentimentale interrotto anni prima.

Anche per Marta e Enrico si preannuncia un finale col brivido. La figlia di Umberto potrebbe rischiare addirittura la vita: la banda di criminali che bracca da tempo l’uomo che ama, per punirlo di aver fatto il suo dovere di medico e di cittadino, scoprirà dove abita. Nelle scorse puntate Enrico ha rinunciato al viaggio negli Stati Uniti con Anita e Lea, avendo capito che la cognata coltivava nei suoi confronti un interesse sentimentale.