Drusilla Foer riporta in tv uno storico programma. Sarà lei a condurre Drusilla e l’almanacco del giorno dopo, che è andato in onda senza comprendere nel titolo il personaggio interpretato da Gianluca Gori dal 1976 al 1994. Il debutto è fisssato per le 19.50 su Rai 2 il 6 giugno.

Ha dichiarato la conduttrice:

La mia è stata una scelta fatta con devozione a questo bellissimo programma che qualche decennio fa entrava nelle case in modo garbato e gentile dicendo cose anche un po’ “rurali”: a che ora sorge e tramonta il sole, a che ora si leva la luna, qual è il santo del giorno…Cose carine da sapere, che preparavano all’arrivo del giorno dopo. Penso sia piacevole riproporre quel tipo di televisione amichevole, intelligente, elegante e utile… Ma a modo mio, con qualche “drusillata””.

Ma ecco quali sono nella fattispecie le “drusillate“:

“Certo, ci saranno delle rubriche. “Domani avvenne”: sapere cos’è accaduto di importante quel giorno è interessante. E poi ho inserito delle novità: il personaggio del giorno dopo, la canzone del giorno dopo, che canterò accompagnata dal pianista in studio, la “Giornata mondiale del….”. Oltre a collegamenti esterni su vari temi”.

Per Drusilla Foer è un momento d’oro: dopo la straordinaria partecipazione al Festival di Sanremo 2022 come co-conduttrice al fianco di Amadeus, la sua popolarità è esplosa, tanto che Carlo Conti l’ha voluta qualche settimana fa per condividere il palco dei David di Donatello.

Sul palco dell’Ariston inoltre ha dato prova di ottime doti canore, ma anche di una grande capacità di scrittura con il suo bellissimo monologo sull’unicità, purtroppo piazzato in scaletta dagli autori quasi alle due di notte.

Attualmente sta portando in giro il suo spettacolo Eleganzissima nel quale ripercorre la sua esistenza, accompagnata da ospiti: nella data al Teatro degli Arcimboldi di Milano erano presenti i cantanti Michele Bravi e Renzo Rubino.