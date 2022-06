Siamo ad una media del 4,31% di share, per un programma il cui obbiettivo di ascolto era fissato al 4%, che è poi è il numerello di quella fascia oraria della seconda rete della Rai. Programma questo che tocca gli share più alti fra il pubblico con il livello d’istruzione più alto, idem per classe socio economica. Il riferimento è all’esperimento di fine primavera/inizio estate del dipartimento intrattenimento prime time di Stefano Coletta dal titolo Drusilla e l’almanacco dl giorno dopo. Un esperimento doveroso, per una rete come la due che non deve fare ascoltoni, ma portare nuovo pubblico e che ha portato la teatralità e la sicura presenza scenica di un personaggio in ascesa -televisivamente parlando- in un distretto orario cui questi elementi erano per lo più alieni.

E proprio come un alieno disceso sulla terra, Drusilla Foer ha piantato per bene le sue tende fra le 20 e le 20:30 facendo da traino al Tg2 delle 20:30 (meraviglioso il cambio d’immagine prima dei titoli del Tg2 da Drusilla a Maurizio Martinelli). Quando diciamo che ha piantato per bene le sue tende, intendiamo proprio che ha portato la sua cifra artistica -senza che subisca l’inquinamento dei meccanismi televisivi- in quel programma, che per qualcuno forse è anacronistico, ma è proprio sull’anacronismo virtuale su cui poggia le sue basi artistiche.

Dalla Rai, dai vertici di viale Mazzini, settimo piano tanto per capirci bene, l’imperativo è “andare avanti” e cosi sarà. Dopo un autunno a tutto game con il nuovo gioco a premi The box, anticipato proprio da questo sito, tornerà dunque in onda, sempre nella medesima collocazione oraria, cioè le ore 19:50 Drusilla e l’almanacco del giorno dopo, certamente con alcune novità e certamente con innesti editoriali di prossimo studio. Della cifra stilistica e artistica di Drusilla Foer dunque la Rai non vuole fare a meno e di questo la convinzione è generalizzata all’interno delle stanze decisionali della televisione di Stato.

Quando tornerebbe dunque in onda, dopo questa sperimentazione estiva, Drusilla e l’almanacco del giorno dopo? Stando alle convinzioni attuali, che ovviamente potranno essere emendate nei prossimi mesi, questa trasmissione dovrebbe tornare in onda con un nuovo ciclo di puntate il prossimo mese di dicembre. Ecco dunque che avremo in autunno, precisamente da ottobre, questo ciclo di una sessantina di puntate di The box, poi dovrebbe appunto tornare una nuova serie di Drusilla e l’almanacco del giorno dopo.