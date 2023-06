Dritto e rovescio verso il raddoppio. Del Debbio in onda pure di domenica (Retroscena TvBlog)

Per Rete 4 la prossima potrebbe essere una stagione di raddoppi settimanali. Un’ipotesi che sta prendendo gradualmente forma e che va a riguardare i programmi di prima serata di maggior seguito.

Nei giorni scorsi avevamo scritto della possibilità di un bis da parte di Quarto Grado, in onda il venerdì e anche la domenica, con una sorta di prosecuzione delle inchieste e delle storie affrontate. Nel primo caso al timone rimarrebbero Gianluigi Nuzzi ed Alessandra Viero, mentre il giornalista curerebbe in prima persona il nuovo appuntamento.

Tutto è in fase di costruzione e nulla ad oggi appare definito. Tanto che, da un po’ di giorni, si starebbe facendo largo un ulteriore scenario, ovvero quello di trasmettere anche Dritto e rovescio per due volte a settimana. Pure qui il giorno scelto per Paolo Del Debbio sarebbe la domenica, da abbinare a quel giovedì che tante soddisfazioni sta portando alla rete.

L’eventualità sarebbe circoscritta nel tempo e non andrebbe ad annullare il discorso avanzato per Quarto Grado, in quanto i due progetti non sarebbero alternativi. Infatti, si starebbe ragionando su delle staffette tra programmi, magari da far avvicendare nel corso dell’anno.

Sempre nell’ambito di passaggi di testimone tra colleghi, va tenuto d’occhio il mercoledì sera, attualmente occupato da Zona Bianca di Giuseppe Brindisi. Qui, come anticipato di recente, potrebbe approdare Myrta Merlino con un talk in prime time che non si estenderebbe però per l’intera stagione.

Se ne saprà di più, forse, alla presentazione dei palinsesti del prossimo 4 luglio, dove l’unica certezza sarà rappresentata dalla mancata conferma di Controcorrente.