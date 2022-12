La puntata di Dritto e Rovescio di stasera, giovedì 15 dicembre 2022, non vedrà Paolo del Debbio alla conduzione. Secondo fonti di TvBlog il conduttore e giornalista infatti sarebbe stato colpito dall’influenza stagionale che in questo periodo sta mettendo a dura prova gran parte d’Italia.

Sarà sostituito eccezionalmente dal ‘supplente’ (ma altrettanto capace) Marcello Vinonuovo, chiamato già in passato a condurre il programma del giovedì sera di Rete 4 in casi eccezionali che non hanno riguardato solo Dritto e Rovescio. Paolo del Debbio comunque potrebbe non essere del tutto assente ed intervenire in un collegamento nell’arco della puntata.

* NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO *