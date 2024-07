Focus ascolti, Dritto e rovescio su Rete 4 stagione 2023-2024

La lente d’ingrandimento della nostra rubrica di Focus ascolti oggi è puntata sull’appuntamento informativo del giovedì (ed a tratti pure della domenica) di Rete 4 Dritto e rovescio. La trasmissione diretta e condotta da Paolo Del Debbio, da settembre come anticipato da TvBlog a capo dell’access prime time della stessa rete, che ha saltellato nel palinsesto del prime time fra la storica serata del giovedì e quella della domenica.

Dritto e rovescio ed i dati stagionali

Si parte come di consueto con il dato medio stagionale che quest’anno è stato del 6,23% di share e 887.000 telespettatori. dato in leggera flessione rispetto alla stagione precedente che aveva fatto segnare il 6,78% di share e 986.000 telespettatori. La puntata più vista di questa stagione di Dritto e rovescio è quella andata in onda il 30 maggio 2024 con l’8,82% di share e 1.194.000 telespettatori.

Dritto e rovescio e i dati per genere ed età

Passiamo ora a fotografare il pubblico che ha seguito in questa stagione tv il programma di Rete 4. Partiamo dal genere con un sostanziale equilibrio fra uomini e donne. I primi fanno segnare il 6,30% di share e le seconde il 6,35%. Per quel che riguarda l’età abbiamo nettamente in testa gli over 65 con il 9% di share. Registriamo poi il 5,29% nella fascia 55-64 anni, il 4,3% nelle fasce fra i 25 ed i 54 anni, scendendo poi al 3,5% di share nelle fasce più giovani.

Le classi socio economiche e il livello d’istruzione

Per quel che riguarda le classi socio economiche il programma condotto da Paolo Del Debbio raccoglie lo share più alto nella classe bassa nella misura dell’8,7%. Registriamo poi il 6,32% nella classe medio bassa, il 6% nella media, il 5,5% nella medio alta, fino al 6,8% di share nella classe alta. Passando al livello d’istruzione abbiamo il 9,3% di share per l’elementare, il 6,2% nella media inferiore, 5,9% nella media superiore, per chiudere con il 4,2% dei laureati.

I dati regionali

Chiudiamo come sempre con i dati regionali. La regione in cui Dritto e rovescio totalizza lo share più alto risulta essere la Sardegna con il 9,51%. Segue l’Umbria con il 9,02% di share, quindi c’è la Liguria con l’8,38% di share. Viceversa la regione in cui il programma condotto da Paolo Del Debbio ottiene lo share più basso risulta essere il Molise con l’1,73%, seguito dalla Basilicata con il 4%, quindi c’è il Lazio con il 4,47% di share,