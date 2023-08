Dritto e rovescio approderà anche alla domenica. Come anticipato a giugno da TvBlog, il talk di Paolo Del Debbio raddoppierà con un appuntamento aggiuntivo nel weekend, ma si tratterà di un esperimento limitato nel tempo.

Il bis, infatti, si concretizzerà per sei domeniche, dal 17 settembre fino al 22 ottobre. Poi la casella tornerà ad essere occupata da Zona Bianca, fino al 17 dicembre, quando si andrà in pausa natalizia.

Il programma condotto da Giuseppe Brindisi, che pure quest’estate ha tenuto accesa l’informazione nella prima serata di Rete 4 con ottimi dati d’ascolto, abbandonerà il mercoledì per far posto dalla settimana a venire a Fuori dal Coro, che slitta di un giorno per poter accogliere al martedì la nuova arrivata Bianca Berlinguer.

Pertanto, Zona Bianca si ritrasferirà alla domenica, il 3 e 10 settembre. A quel punto, con l’arrivo del citato Del Debbio, Brindisi andrà incontro ad una lunga pausa fino al 29 ottobre.

Sul tema dei raddoppi, un test simile riguarderà Gianluigi Nuzzi e il suo Quarto Grado. Tuttavia, la doppietta venerdì-domenica andrà in scena non prima del 2024, probabilmente già da gennaio.

Intanto, c’è attesa per la nuova Stasera Italia post-Palombelli. Da lunedì prossimo al timone del programma di access prime time ci sarà Nicola Porro. Il volto di Quarta Repubblica guiderà la trasmissione fino a Natale. Passate le festività, la staffetta dovrebbe passare fin da subito nelle mani della Berlinguer. Nei fine settimana, invece, ad apparire in video sarà Augusto Minzolini, che coprirà l’assenza di Veronica Gentili, inedita padrona di casa de Le Iene.