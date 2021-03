Dr Pimple Popper… e poi: Amber, la donna con centinaia di tumori in faccia

Spin-off ormai tipico per tutti i docu-reality di TLC ma tuttavia non ancora approdato qui da noi è certamente Dr Pimple Popper… e poi, che negli States è conosciuto come Dr Pimple Popper: where are they now?. Ed è proprio di come si sia evoluta la quotidianità di una paziente della Dottoressa Schiacciabrufoli, che rivedremo questa sera in seconda serata su Real Time, canale 31 del digitale, che vorremmo parlarvi oggi.

Lei è Amber, e alla Dottoressa Schiacciabrufoli si presenta con un centinaio di tumori in faccia. Sì, avete capito bene: molte protuberanze dalle più strane forme che di fatto non si sa cosa siano, ma che la professionista Sandra Lee, questo il vero nome dell’esperta dermatologa di TLC e Real Time, riconosce immediatamente con l’essere tumori, piccoli, tanti e da asportare il prima possibile. Se come anticipato è sempre difficile in Italia scoprire di fatto cosa sia accaduto alle vecchie glorie del docu-reality, un po’ meno complicato per il momento continua ad essere negli Stati Uniti, dove lo spin-off “Where are they now?” riesce già a raccontarci che fine abbiano fatto gli amatissimi protagonisti dello show.

Secondo quanto raccontato dalla stessa Dottoressa Schiacciabrufoli nell’episodio dello spin-off interamente incentrato su Amber, dunque, la sua paziente sarebbe finalmente tornata ad una vita felice, senza più timore di mostrarsi liberamente in volto. Ma non è tutto qui. Di Amber sappiamo inoltre che la sua vita sia notevolmente svoltata dopo essere apparsa nello show. La stessa Amber con un video-selfie racconta in diretta a TLC (casa produttrice del format):

“Prendere parte al programma mi ha resa famosa nel mio quartiere. Così, una radio locale mi ha proposto di lavorare per loro come speaker a tempo pieno, da sempre mia grande passione”.

E sempre nello spin-off di Dr Pimple Popper – La dottoressa Schiacciabrufoli vediamo così una Amber raggiante, felice della sua nuova quotidianità e anche del suo nuovo lavoro. Oltre all’impiego come speaker presso una Radio Locale, Amber si è anche dedicata al sociale: ha fondato un nuovo giornale senza scopo di lucro nel quale racconta delle difficoltà che l’hanno afflitta per anni, dando anche spazio alle storie di molti bambini affetti da varie malformazioni. L’intero ricavato dalla sua pubblicazione, al momento mensile, viene donato in beneficienza.

Insomma, una ripartenza più che positiva per la paziente della dermatologa Sandra Lee. Questa sera su Real Time potremo riscoprire la sua storia sin dall’inizio e gioire del fatto che ora sia guarita e stia tanto bene.