Dove vive Veronica Gentili, la casa a Roma

Veronica Gentili, volto di punta dì Mediaset, vive in una splendida casa a Roma. Una dimora che rispecchia appieno la sua personalità.

Giornalista, conduttrice e personaggio tv accreditato Veronica Gentili è molto amata dal pubblico che apprezza la sua trasparenza e professionalità. Da conduttrice di talk alla guida de Le Iene Veronica ha ottenuto l’attenzione della dirigenza Mediaset che ha deciso di puntare molto su di lei. Lo scorso anno le ha affidato la guida de L’Isola dei famosi, certi che avrebbe potuto dare al reality dei naufraghi un nuovo volto, e che avrebbe potuto ottenere risultati più eclatanti rispetto all’edizioni precedenti. Con molta probabilità Veronica condurrà anche la prossima Isola dei Famosi: Pier Silvio Berlusconi l’avrebbe convocata per la stagione 2026.

Molto attiva sui social la conduttrice de Le Iene non manca di condividere momenti del suo vissuto quotidiano. Diverse le immagini dove si mostra nella sua casa in pieno relax e con i suoi gatti, Dagli scatti si deduce che è una persona semplice, che ama godere delle piccole cose, legata ad alcune persone che considera amici e di famiglia. Ma dove vive Veronica? La conduttrice ha scelto di abitare nella capitale, ha uno splendido appartamento in una zona residenziale della città, centrale ma non troppo caotica.

Spesso vola a Milano per motivi di lavoro, ma porta sempre con se Roma, città che dov’è nata e cresciuta e a cui è particolarmente affezionata. L’appartamento è spazioso e luminoso ed è dotato di diversi complementi d’arredo che rendono gli spazi accoglienti. Nel salotto c’è una grande libreria, che appare spesso alle spalle della conduttrice quando fa le dirette o qualche selfie. Anche il tavolo è in legno, da che si deduce che è un materiale naturale che la conduttrice predilige.

Veronica Gentili mostra l’appartamento ricco di dettagli d’arredo

Nella casa romana di Veronica Gentili prevalgono i colori chiari e le tonalità danno sul beige, anche se non mancano nuances di colore. Il pavimento scelto è un parquet naturale color miele che a quanto pare è presente in tutta la casa: bellissimo il tappeto colorato dove il bellissimo gatto gioca felice.

La cucina è tradizionale e pratica, dotata di ogni accessorio che le permette di cucinare divertendosi. Anche la cucina è in legno mentre il piano cottura e il top è nero: un contrasto che la conduttrice ama particolarmente. Diversi gli scatti social dove la conduttrice si mostra in cucina, sempre accompagnata dal suo gatto dal pelo rosso.

La bellissima terrazza con panorama mozzafiato

Molti utenti hanno notato che l’appartamento romano di Veronica Gentili è dotato di una bellissima terrazza che offre un panorama mozzafiato da cui si può intravedere la cupola di San Pietro. Lo spazio esterno è ampio e Veronica ama rilassarsi all’aperto anche per questo che in alcune parti ci sono diverse sedie.

All’esterno c’è anche uno spazio dedicato ai gatti dove gli animali si coccolano. Inoltre ci sono diverse piante, a quanto pare la conduttrice si dedica alla cura del verde, anche perché colora e arreda il balcone rendendolo più accogliente.