Dove vive Romina Power, da Roma al ritorno nel cuore della Puglia: la scelta inaspettata (a un passo dalla tenuta di Albano)

Un legame indissolubile riporta Romina Power nel cuore della Puglia, a un passo dai luoghi storici condivisi con Albano. ll rifugio segreto dove l’artista coltiva silenzio e indipendenza.

La geografia esistenziale di Romina Power si snoda oggi lungo un asse che unisce la sofisticata vivacità di Roma alla quiete arcaica della Puglia.

L’artista, figura centrale della cultura popolare italiana, ha delineato nel tempo una separazione netta tra l’immagine pubblica e la dimensione domestica, costruendo spazi che non sono semplici abitazioni, ma estensioni coerenti della propria filosofia di vita.

Nella sua residenza principale a Roma, l’accento è posto su un’eleganza colta e vibrante: gli ambienti si distinguono per una ricercatezza cromatica che riflette la sua formazione artistica, dove accostamenti audaci convivono con aree dedicate alla convivialità più sobria.

È un’abitazione che racconta una donna pienamente inserita nel tessuto culturale della città, capace di trasformare ogni stanza in una galleria di esperienze visive e personali.

Il valore del silenzio e la ricerca di una nuova indipendenza affettiva

A fare da contrappunto alla vita romana interviene la proprietà situata nel cuore della Puglia, un territorio che la Power ha continuato a frequentare e ad amare ben oltre la fine del legame con Albano Carrisi.

In questo contesto, lontano dalle dinamiche del jet set e dagli impegni televisivi, l’artista coltiva una routine improntata alla meditazione e al contatto diretto con la natura. Il distacco dalla confusione urbana rappresenta una necessità interiore, un modo per rigenerare lo spirito attraverso la semplicità e il rapporto con i propri animali.

Questa stessa ricerca di equilibrio si riflette nella gestione dei sentimenti: superata la stagione dei grandi sodalizi pubblici e delle relazioni tenute lontane dai riflettori, Romina Power sembra aver trovato una piena realizzazione nella propria autonomia.

Una scelta consapevole che privilegia la libertà individuale rispetto alla complessità dei legami sentimentali, confermando una maturità raggiunta attraverso il superamento di vecchi schemi e la valorizzazione del proprio spazio interiore.