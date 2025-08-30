Dove vive Milly Carlucci, la casa (elegantissima) nel cuore di Roma

Una donna della sua classe non poteva non avere una dimora di grande eleganza. La regina del sabato sera, Milly Carlucci vive in un ambiente che la aiuta a staccare e rilassarsi quando non è in onda. E ne ha davvero bisogno, perché Milly Carlucci è sulla scena da tantissimo tempo. Sempre molto amata.

E ne avrà ancora di più bisogno, quando scatterà l’inizio della nuova stagione di Ballando con le Stelle, che quest’anno ospita volti noti come Barbara D’Urso. La conduttrice si prepara a festeggiare un traguardo importante: il prossimo 1° ottobre compirà 70 anni. E probabilmente festeggerà nel suo guscio: la sua casa bellissima.

La raffinatezza e l’eleganza che hanno reso Milly Carlucci uno dei volti più amati della televisione italiana si riflettono anche nella sua abitazione. Ogni scelta, dai pavimenti agli arredi, passando per i dettagli decorativi, trasmette sobrietà, gusto e armonia, confermando come la sua casa sia un vero e proprio rifugio personale, dove eleganza e comfort convivono in perfetta sintonia.

La casa di Milly Carlucci

Nonostante il ritmo serrato della sua vita professionale, Milly trova momenti di relax nella sua abitazione romana, condivisa con il marito Angelo Donati e i suoi amati cani. La casa, situata nella residenziale zona della Camilluccia, unisce un’eleganza sobria a tocchi di modernità e comfort, riflettendo perfettamente lo stile della padrona di casa.

Il parquet dei pavimenti e le pareti dai toni chiari, come il beige, contribuiscono a creare ambienti caldi e accoglienti, mentre la scelta dei tappeti e dei mobili in legno aggiunge un tocco di raffinatezza e armonia all’intero appartamento.

Sia Milly che il marito condividono una passione per antiquariato e oggetti d’arte, che emerge in ogni stanza. Quadri, decorazioni in legno e una grande libreria arricchiscono la casa, rendendo ogni ambiente elegante e curato nei dettagli. La cucina, anch’essa impreziosita da elementi in legno, riflette la predilezione della conduttrice per la preparazione di ricette e momenti conviviali.

Il salone rappresenta il cuore del relax domestico: ampie vetrate lasciano entrare molta luce naturale, valorizzando l’ambiente e creando un’atmosfera calda e accogliente. Qui Milly Carlucci si concede momenti di tranquillità, spesso insieme ai suoi cani, tra una registrazione e l’altra di Ballando con le Stelle.

L’arredamento punta su toni caldi e tessuti pregiati, come la seta egiziana delle tende, mentre divani rossi e mobili in legno creano un equilibrio elegante e ricercato, che esprime pienamente il gusto della conduttrice e del marito.