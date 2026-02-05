Dove vive Francesca Fagnani, la casa nel cuore di Milano

Conduttrice di Belve, l’originale format di Rai 2, Francesca Fagnani è nata nel 1976 a Roma. La sua carriera è sbocciata presso la sede Rai di New York, dove nel 2001 ha iniziato a lavorare come giornalista. Qualche tempo dopo, ha però scelto di tornare nella Capitale. La sua casa si trova infatti nel centro di Roma, tanto che dalle finestre si può assistere a una vista mozzafiato sulla città.

La casa da sogno di Francesca Fagnani

Legata sentimentalmente al giornalista Enrico Mentana, la conduttrice è sempre stata molto riservata sulla sua quotidianità e ha scelto sin da subito di restare distante dalle luci dei riflettori. Sui suoi profili social, appare però qualche scatto della sua abitazione con dettagli che non lasciano indifferenti. In alcuni casi si tratta di foto molto datate, per cui non si sa con certezza se la Fagnani viva ancora nella stessa casa. Quel che si è scoperto è che lei è una grande amante dei fiori, tanto che ha decorato il suo terrazzo panoramico con grandi fioriere rigogliose. I fiori sono inoltre un elemento costante anche negli interni dell’abitazione, dov’è possibile vedere tovaglie e tovagliette floreali che decorano la tavola e che rendono tutto l’ambiente molto più allegro e vivace.

Tra l’altro, all’interno della dimora. c’è anche una scala che fa intuire la presenza di più piani. A farle compagnia c’è sempre la cagnolina Nina, che è protagonista di molte fotografie e che è presente sempre in vari angoli della casa come il divano oppure le finestre illuminate dal Sole. In alcuni scatti risalenti a qualche anno fa, si vede inoltre il salotto della casa con un divano di tessuto grigio su una pavimentazione di parquet scuro. La caratteristica più rilevante è però il panorama che si gode dalle finestre, ma soprattutto dalla bellissima terrazza di casa. Tra l’altro, di Francesca Fagnani si sa che ama cucinare e trascorrere del tempo libero tra le mura della sua casa, dove si rifugia per allontanarsi dal caos lavorativo di ogni giorno.

L’amore con Enrico Mentana

La conduttrice ha una storia d’amore con il giornalista Mentana, con cui ha sempre avuto un ottimo rapporto lontano dalle telecamere. I due non sono sposati e non hanno avuto figli, ma lei stessa ha dichiarato più volte di avere un legame molto stretto con i quattro figli di lui Stefano, Alice, Giulio e Vittorio, che sono nati dalle precedenti relazioni dell’uomo.