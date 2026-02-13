Dove vive Caterina Balivo, la casa con terrazza panoramica nel cuore della città

Caterina Balivo, nonostante le sue origini campane, ha scelto di vivere a Roma insieme al marito Guido Maria Brera e ai figli, Guido Alberto e Cora. Una scelta, quella della conduttrice, legata ai suoi impegni televisivi. La Balivo, infatti, ogni giorno, su Raiuno, conduce La volta buona i cui studi sono proprio a roma.

Per la sua famiglia, la conduttrice ha così scelto una casa dagli ambienti grandi e luminosi, arredata con elementi di design anche originali e unici e uno spazio esterno da cui si può godere di una vista mozzafiato sulle bellezze della capitale.

Com’è arredata la casa di Caterina Balivo

Grazie ai diversi contenuti social che Caterina Balivo è solita pubblicare, si scopre che il cuore pulsante dell’abitazione romana della conduttrice di Raiuno è l’area living. Il salone è caratterizzato da soffitti alti e un pavimento grigio uniforme che dona continuità agli spazi arredati con pochi elementi scelti dettagliatamente e con molta cura.

Un elemento d’arredo davvero unico presente nel living della Balivo è la celebre libreria Joe di Ibride Design, una scultura a forma di orso il cui valore si aggira intorno ai 3.300 euro. Sempre nel salone, poi, è presente un divano dai toni chiari, una poltrona accogliente e un grande specchio in ottone che rende ancora più luminosa la stanza amplificando la luce che arriva dalle vetrate.

Come in tutte le case, una parte fondamentale la occupa la cucina dove la Balivo trascorre diverso tempo quando è a casa preparando deliziosi manicaretti per i suoi bambini. L’arredamento della cucina è grigio ma a rendere speciale questa parte della casa è l’angolo colazione intimo, arredato con tavolo e panchine.

Nella sala da pranzo, invece, spicca un lungo tavolo in legno scuro arricchito da candelabri in ottone dove la conduttrice ama pranzare e cenare con la sua famiglia mentre la camere da letto è la stanza che dona serenità alla conduttrice con pareti decorate con una carta da parati a motivi floreali. Il letto matrimoniale, invece, è color verde pastello ma la vera chicca della camera da letto è la finestra panoramica che incornicia lo skyline romano, regalando un risveglio suggestivo ogni mattina.

Nel bagno, infine, domina una splendida vasca dal sapore retrò dove la conduttrice si concede momenti di relax dopo intense giornate di lavoro.

Dietro queste scelte estetiche si intuisce la mano esperta della sorella, Sarah Balivo, architetto e set designer di successo, che ha contribuito a realizzare una casa che rispecchia la personalità della conduttrice che ama godersi anche le belle giornate di sole romane sulla sua splendida terrazza.