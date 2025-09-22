Dove vedere With Love, la serie di Meghan Markle: episodi, trama, il ruolo del Principe Harry

La serie di Meghan Markle è disponibile su Netflix. With Love, Meghan – questo il suo nome – è arrivata lo scorso 4 marzo dopo il rinvio a causa degli incendi di Los Angeles. Gli episodi sono infatti ambientati nella casa di Montecito, in California, dove la Duchessa vive insieme al principe Harry e ai loro due figli Archie e Lillibet. Di cosa parla? Cucina, giardinaggio, bricolage. Tutte passioni che la Markle ha sempre avuto e che condivide, nel corso delle puntate, con chef e amici, raccontando storie personali ma anche ricette che la legano al suo passato.

La trama e gli ospiti della serie tv Netflix

Questo prodotto televisivo appartiene in realtà a un accordo che il principe Harry e Meghan hanno firmato nel 2020 con la piattaforma Netflix. La serie è formata da otto episodi da 33 minuti ciascuno e mette in evidenzia lo stile di vita della Duchessa di Sussex, che si cimenta spesso nell’apicoltura, nella cucina e nel giardinaggio. “Ho sempre amato l’idea di prendere qualcosa di piuttosto ordinario ed elevarlo“, ha detto lei nel videoclip di anteprima. Prima che iniziasse la sua storia d’amore con il secondogenito di Re Carlo, aveva infatti un suo blog intitolato The tig, e proprio lì raccontava il suo amore per il cibo e per i viaggi.

In occasione di questa serie, Meghan ha invitato alcuni amici e conoscenti per partecipare al suo nuovo progetto. Sono ad esempio apparsi Abigail Spencer, sua ex collega nella serie Suits, ma anche Mindy Kaling e gli chef Roy Choi e Alice Waters. Tra gli altri volti selezionati dalla Markle per entrare nella sua casa ci sono anche il truccatore Daniel Martin, la fotografa Delfina Blaquier moglie di un amico del principe Harry. Si parla inoltre di Tracy Robbins, Jennifer Rudolph Walsh, Tatcha Vicky Tsai. Ad apparire in video sarà anche suo marito, ma solo in pochi frammenti: nel trailer della serie si vede infatti Harry che abbraccia la moglie. Un momento magico per gli amanti della Royal Family.

La prima serie Netflix di Meghan e Harry