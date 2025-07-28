Dove vedere tutte le repliche di Temptation Island

Temptation Island si avvia verso le fasi finali: il reality dei sentimenti si conferma un format di successo e dimostra che il pubblico nutre ancora molto interesse nei confronti di alcuni programmi. Per molti l’affermazione di Temptation Island è inspiegabile, c’è infatti chi lo definisce un programma trash, privo di contenuti e chi invece si fa conquistare dalle dinamiche che coinvolgono le coppie di fidanzati che si sono messi sotto esame. Anche l’edizione in corso, come quelle precedenti è ricca di colpi di scena, e diversi sono i volti non noti presenti nel programma che nel giro di poche settimane sono diventati dei personaggi, soprattutto in rete.

Temptation Island piace e appassiona perché in fondo le dinamiche che si verificano sono più comuni di quanto si possa pensare. Le occasioni di tradimento per una coppia sono infatti all’ordine del giorno e spesso si cerca di ignorale, il viaggio dei sentimenti offre alle coppie di mettersi in discussione e di scoprire aspetti dell’altro non noti. E’ anche un modo per affrontare la realtà e prendere atto che una relazione non può essere trascinata solo per abitudine.

Per accontentare il suo pubblico Mediaset offre la possibilità di rivedere le repliche delle puntate andate in onda: ecco dove vengono trasmesse. Intanto è opportuno dire che la diretta si può seguire oltre che su Canale 4 anche su Mediaset play, e su Witty TV entrambi accessibili da vari dispositivi: pc, smartphone e tablet. Sono state inoltre programmate tutte le repliche dei filmati delle coppie e delle varie puntate: ecco data e orario.

Temptation Island repliche: la programmazione Mediaset

Mediaset ha disposto anche le repliche delle puntate andate in onda: saranno visibili su La5 (canale 30 del digitale terrestre), ogni venerdì a partire dalle 21.10. La scelta della dirigenza di rete è stata gradita dal pubblico. Ma non è finita qui visto che le puntate di Temptation 2025 potranno essere viste dopo la messa in onda su Canale 5 sul sito di Mediaset Play, nell’apposita sezione.

Insomma se non è stato possibile vedere la puntata nella programmazione consueta, Mediaset ha previsto una serie di opzioni per non perdersi nulla di quanto succede nei due villaggi e a quanto pare giorno dopo giorno le dinamiche si fanno sempre più calde. Inoltre c’è da dire che dopo il successo dei primi episodi Mediaset ha puntato tutto sul reality e la prossima settimana tenterà qualcosa mai provata prima.

Temptation Island, Mediaset punta a tre serate consecutive

Mediaset ha deciso di dare ampio spazio a Temptation Island e tenta una cosa che non ha mai fatto prima: nel finale di stagione il format andrà in onda per ben 3 puntate consecutive: “La prossima settimana, Mediaset propone un’operazione mai tentata prima d’ora, con tre appuntamenti consecutivi di un programma tv: Temptation Island andrà eccezionalmente in onda martedì 29, mercoledì 30 e giovedì 31 luglio in prima serata su Canale 5“.

Questa la nota stampa condivisa dall’azienda del Biscione, che ha deciso di cavalcare l’onda dell’Auditel visto che i risultati sono andati oltre ogni aspettativa. In fondo, nonostante le critiche, Temptation Island piace al pubblico e può essere considerato oggi un vero fenomeno di costume.