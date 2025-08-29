Dove vedere “The Twisted Tale of Amanda Knox”, la nuova serie true crime

The Twisted Tale of Amanda Know è disponibile su Disney+ e racconta il delitto di Perugia del 2007, basandosi principalmente sulla biografia di una delle principali accusate Amanda Knox. A produrre la miniserie è la stessa Knox insieme a Monica Lewinsky, la stagista dello scandalo sessuale del 1995 con il presidente Bill Clinton.

La trama della serie tv

La struttura della serie si snoda tra passato e presente. Nel 2022 Amanda Knox torna in incognito a Perugia, mentre viaggia da sola in macchina insieme alla madre, al marito e alla figlia Eureka, nata da pochi mesi. Nessuno deve però sapere che lei è in Umbria: tutti i suoi famigliari credono che sia una brutta idea e temono che sia una trappola. Amanda ha però promessa di incontrare qualcuno per lei molto importante. C’è un lungo flashback che la mostra bambina, circondata da giocatoli e genitori affettuosi. Lei va bene a scuola, ha molti amici ed è amata da tanti. Dopo aver concluso il liceo, decide di realizzare il suo più grande sogno, cioè quello di studiare per 6 mesi in Italia.

Nel 2007 arriva quindi a Perugia e lì condivide la villetta insieme ad altre 3 studentesse: Laura, Filomena e l’inglese Meredith. Ogni cosa sembra andare per il verso giusto: la città, il paesaggio, gli italiani, le nuove amicizie. Per guadagnarsi da vivere, inizia inoltre a lavorare come cameriera al bar di Patrick Lumumba. Un giorno incontra un ragazzo pugliese – Raffaele Sollecito – e se ne innamora. I due si piacciono subito e vivono una settimana molto intensa. La mattina del 2 novembre, dopo aver trascorso la notte da lui, Amanda torna a casa per cambiarsi e trova la porta aperta e tracce di sangue nel bagno. Nonostante questo, si fa la doccia normalmente.

Ad un certo punto scopre però un vetro rotto della finestra e la camera di Meredith chiusa a chiave, tanto che chiede aiuto a Raffaele. Da quel momento tutto crolla: la polizia scopre sul letto il corpo della coinquilina inglese, Meredith, morta a causa di un profondo taglio alla gola. Amanda è subito la principale sospettata, soprattutto a casa della poca conoscenza dell’italiano. Per lei l’esperienza italiana si trasforma quindi in un incubo: finisce in carcere, subisce diversi processi e viene trattata malissimo anche dalla stampa, anche quando arriva la piena assoluzione. Negli anni a seguire si sposa con l’attuale marito Chris, pubblica un libro e si attiva civilmente, ma le manca ancora qualcosa: l’incontro con il procuratore Mignini, che è ancora convinto della sua colpevolezza.

Il cast

Amanda Knox è interpretata da Grace Van Patten, conosciuta per le serie Nine Perfect Strangers e Tell Me Lies. La madre di Amanda, Edda Mellas, è invece impersonata da Sharon Horgan, mentre il padre da John Hoogenakker. Francesco Acquaroli è Giuliano Mignini, il procuratore di Perugia, Giuseppe De Domenico è Raffaele Sollecito mentre Roberta Mattei è Monica Napoleoni, a capo della divisione omicidi della squadra mobile di Perugia, braccio destro di Mignini.