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Dove vedere “The Twisted Tale of Amanda Knox”, la nuova serie true crime

La storia controversa di Amanda Knox arriva su Disney +. La nuova serie tv crime si chiama The Twisted Tale of Amanda Knox.

di Stefania Meneghella
Dove vedere “The Twisted Tale of Amanda Knox”, la nuova serie true crime
29 Agosto 2025 16:30

The Twisted Tale of Amanda Know è disponibile su Disney+ e racconta il delitto di Perugia del 2007, basandosi principalmente sulla biografia di una delle principali accusate Amanda Knox. A produrre la miniserie è la stessa Knox insieme a Monica Lewinsky, la stagista dello scandalo sessuale del 1995 con il presidente Bill Clinton.

La trama della serie tv

La struttura della serie si snoda tra passato e presente. Nel 2022 Amanda Knox torna in incognito a Perugia, mentre viaggia da sola in macchina insieme alla madre, al marito e alla figlia Eureka, nata da pochi mesi. Nessuno deve però sapere che lei è in Umbria: tutti i suoi famigliari credono che sia una brutta idea e temono che sia una trappola. Amanda ha però promessa di incontrare qualcuno per lei molto importante. C’è un lungo flashback che la mostra bambina, circondata da giocatoli e genitori affettuosi. Lei va bene a scuola, ha molti amici ed è amata da tanti. Dopo aver concluso il liceo, decide di realizzare il suo più grande sogno, cioè quello di studiare per 6 mesi in Italia.

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La storia di Amanda Knox – tvblog.it

Nel 2007 arriva quindi a Perugia e lì condivide la villetta insieme ad altre 3 studentesse: Laura, Filomena e l’inglese Meredith. Ogni cosa sembra andare per il verso giusto: la città, il paesaggio, gli italiani, le nuove amicizie. Per guadagnarsi da vivere, inizia inoltre a lavorare come cameriera al bar di Patrick Lumumba. Un giorno incontra un ragazzo pugliese – Raffaele Sollecito – e se ne innamora. I due si piacciono subito e vivono una settimana molto intensa. La mattina del 2 novembre, dopo aver trascorso la notte da lui, Amanda torna a casa per cambiarsi e trova la porta aperta e tracce di sangue nel bagno. Nonostante questo, si fa la doccia normalmente.

Ad un certo punto scopre però un vetro rotto della finestra e la camera di Meredith chiusa a chiave, tanto che chiede aiuto a Raffaele. Da quel momento tutto crolla: la polizia scopre sul letto il corpo della coinquilina inglese, Meredith, morta a causa di un profondo taglio alla gola. Amanda è subito la principale sospettata, soprattutto a casa della poca conoscenza dell’italiano. Per lei l’esperienza italiana si trasforma quindi in un incubo: finisce in carcere, subisce diversi processi e viene trattata malissimo anche dalla stampa, anche quando arriva la piena assoluzione. Negli anni a seguire si sposa con l’attuale marito Chris, pubblica un libro e si attiva civilmente, ma le manca ancora qualcosa: l’incontro con il procuratore Mignini, che è ancora convinto della sua colpevolezza.

Il cast

Amanda Knox è interpretata da Grace Van Patten, conosciuta per le serie Nine Perfect Strangers e Tell Me Lies. La madre di Amanda, Edda Mellas, è invece impersonata da Sharon Horgan, mentre il padre da John Hoogenakker. Francesco Acquaroli è Giuliano Mignini, il procuratore di Perugia, Giuseppe De Domenico è Raffaele Sollecito mentre Roberta Mattei è Monica Napoleoni, a capo della divisione omicidi della squadra mobile di Perugia, braccio destro di Mignini.

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