Dove vedere la Serie A: quattro partite, spiccano Juventus-Torino e Parma-Milan | Tutte le ultime notizie e il programma della giornata

La Serie A entra nel vivo del weekend con quattro partite distribuite tra pomeriggio e sera, che promettono nuove emozioni prima della sosta per le Nazionali. Dopo il successo del Pisa nell’anticipo di ieri, la classifica si accorcia ancora e regala un sabato che mette in palio punti pesanti sia per la zona europea sia per la lotta salvezza.

Apre il pomeriggio il doppio appuntamento delle 15.00 con Como-Cagliari e Lecce-Verona, mentre alle 18.00 va in scena il derby della Mole tra Juventus e Torino. In serata, il posticipo del Tardini chiude la giornata con Parma-Milan, sfida che può rilanciare i rossoneri nella corsa al primato.

Serie A, l’anticipo di Ieri

L’anticipo dell’Arena Garibaldi ha premiato il Pisa di Gilardino, che conquista la sua prima vittoria in Serie A battendo la Cremonese per 1-0. Decisivo il gol di Touré al 75’, dopo una gara combattuta e ben interpretata da entrambe le squadre.

Nel primo tempo il Pisa ha costruito di più, mentre nella ripresa la Cremonese ha colpito una traversa con Vazquez e ha spinto fino all’episodio che poi ha deciso la sfida. Per Gilardino è un successo che vale ossigeno e morale, mentre Nicola incassa un ko che interrompe la serie positiva in trasferta ma non compromette più di tanto l’ottimo avvio di stagione.

Serie A, il programma

Como-Cagliari, Stadio Giuseppe Sinigaglia – ore 15.00

Il sabato dell’undicesima giornata si apre con un incrocio tra neopromosse che hanno vissuto un avvio di stagione molto diverso. Il Como di Fabregas, sorprendente e brillante, è una delle rivelazioni di questo campionato: dopo aver fermato la Roma e superato la Lazio, i lariani sognano un’altra vittoria per restare nella parte sinistra della classifica a ridosso delle posizioni europee.

Il Cagliari di Ranieri, invece, cerca continuità dopo il successo casalingo con il Lecce: la squadra sarda deve migliorare il rendimento in trasferta, dove non ha ancora trovato un successo. Partita dal forte valore tattico e psicologico: due filosofie di gioco opposte, entrambe alla ricerca di equilibrio tra qualità e compattezza.

Assenti e squalificati

Como: out Baselli, Curto e Verdi; Fabregas recupera Ioannou, mentre Kone va verso la panchina.

Cagliari: indisponibili Luvumbo e Shomurodov, ancora ai box, nessuno squalificato.

Probabili formazioni

COMO (4-2-3-1): Semper; Cassandro, Goldaniga, Barba, Ioannou; Da Cunha, Bellemo; Strefezza, Verdi, Cutrone; Gabrielloni. All. Fabregas.

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Prati, Deiola, Sulemana; Gaetano; Pavoletti, Lapadula. All. Ranieri.

Arbitro Marinelli (Moro e Liberti) IV Giua, VAR Mazzoleni, AVAR Dionisi.

Dove vederla – Diretta su DAZN; disponibile anche su Zona DAZN

Lecce-Verona, Stadio Via del Mare – ore 15.00

Scontro diretto pesante in chiave salvezza. Il Lecce di Di Francesco, reduce dall’impresa di Firenze, torna al Via del Mare per consolidare la propria posizione e trovare continuità davanti al pubblico di casa, dove però la scorsa stagione aveva spesso sofferto.

Il Verona di Zanetti arriva con la rabbia per la beffa subita nei minuti finali contro l’Inter ma anche con la voglia di interrompere una serie di risultati altalenanti. Gara che promette intensità: il Lecce costruisce sulle catene esterne e sul pressing alto, il Verona punta invece sulle transizioni rapide di Giovane e sulle giocate di Orban per colpire. Un match che, più della tecnica, sarà deciso dall’equilibrio e dalla concentrazione nei momenti chiave.

Assenti e squalificati

Lecce: indisponibili Jean, Marchwinski, Perez; nessuno squalificato.

Verona: out Oyegoke, Serdar, Suslov; Núñez recuperato ma in panchina.

Probabili formazioni

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Tete Morente. All. Di Francesco.

VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. All. Zanetti.

Arbitro Abisso(Laudato e Biffi) IV Sacchi J.L., VAR Camplone, AVAR Gariglio.

Dove vederla – Diretta su DAZN; per gli abbonati con Zona DAZN disponibile anche su DAZN 2

Juventus-Torino, Allianz Stadium – ore 18.00

È il momento del Derby della Mole, una delle sfide più sentite e attese del nostro campionato. La Juventus di Spalletti, dopo il pareggio europeo con lo Sporting Lisbona, vuole tornare a spingere in Serie A per restare in scia delle prime grazie anche a due successi consecutivi. Il Torino di Baroni, invece, arriva all’appuntamento forte di cinque risultati utili consecutivi che hanno rilanciato l’umore e la fiducia.

All’Allianz si attende un duello equilibrato, in cui la qualità individuale potrebbe pesare più della tattica: Vlahovic guida i bianconeri, Yildiz è la fantasia ritrovata, mentre il Torino risponde con la coppia Simeone-Adams e la classe di Vlasic tra le linee. Derby che promette fisicità e tensione, ma anche un’aria di riscatto per entrambe.

Assenti e squalificati

Juventus: indisponibili Bremer, Cabal, Kelly, Milik, Pinsoglio; nessuno squalificato.

Torino: indisponibile Schuurs; nessuno squalificato.

Probabili formazioni

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kostic; McKennie, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti.

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Maripan, Ismajli, Coco; Pedersen, Asllani, Casadei, Lazaro; Vlasic; Adams, Simeone. All. Baroni.

Arbitro Zufferli (Costanzo e Passeri) IV Doveri, VAR La Penna, AVAR Di Paolo.

Dove vederla – Diretta sabato 8 novembre alle 18.00 su DAZN; per chi ha attiva Zona DAZN, disponibile anche su DAZN 1 (canale 214 di Sky).

Parma-Milan, Stadio Ennio Tardini – ore 20.45

Il sabato si chiude con il posticipo del Tardini: il Milan di Allegri, reduce dal successo sulla Roma, cerca un’altra prova di forza per restare incollato alla vetta. Parma in crisi di risultati ma non di gioco: Cuesta ha dato un’identità alla squadra, che però fatica a concretizzare.

Il Milan arriva con l’attacco in fiducia, Leao in forma scintillante e Nkunku pronto a confermarsi dopo le ultime buone prove. Gli emiliani puntano sull’orgoglio e sull’energia di Bernabé, mentre Cutrone ritrova i rossoneri da ex, con la voglia di lasciare un segno. Gara dal sapore nostalgico e con due filosofie opposte: il palleggio elegante del Milan contro la corsa e la generosità dei ducali.

Assenti e squalificati

Parma: squalificato Ordonez. Indisponibili Circati, Estevez; out anche Frigan, Ondrejka, Oristanio. Valeri recuperato ma inizialmente in panchina.

Milan: indisponibili Rabiot e Gimenez; nessuno squalificato.

Probabili formazioni

PARMA (4-3-1-2): Suzuki; Delprato, Ndiaye, Valenti, Lovik; Keita, Sorensen, Hernani; Bernabé; Cutrone, Pellegrino. All. Cuesta.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Nkunku, Leao. All. Allegri.

Arbitro Di Bello (Assistenti M. Rossi e Scatragli) IV Di Marco, VAR Maggioni, AVAR Marini.

Dove vederla. -Diretta sabato 8 novembre alle 20.45 su DAZN e su Sky (Sky Sport Uno 201, Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 4K 213, Sky Sport 251). Streaming su DAZN, Sky Go e NOW.

Serie A, 11ª giornata

Venerdì 7 novembre

Pisa-Cremonese 1-0 75’ Touré

Sabato 8 novembre

Como-Cagliari – ore 15.00 (DAZN)

Lecce-Verona – ore 15.00 (DAZN)

Juventus-Torino – ore 18.00 (DAZN)

Parma-Milan – ore 20.45 (DAZN/NOW/SKY)

Domenica 9 novembre

Atalanta-Sassuolo – ore 12.30 (DAZN)

Bologna-Napoli – ore 15.00 (DAZN)

Genoa-Fiorentina – ore 15.00 (DAZN)

Roma-Udinese – ore 18.00 (DAZN/NOW/SKY)

Inter-Lazio – ore 20.45 (DAZN)

Classifica

Napoli 22, Inter e Milan e Roma 21, Bologna e Juventus 18, Como 17, Lazio e Udinese 15, Cremonese 14, Atalanta Sassuolo e Torino 13, Cagliari, Pisa e Lecce 9, Parma 7, Pisa e Genoa 6, Verona 5, Fiorentina 4.

Serie A, prossimo turno, 12esima giornata

Sabato 22 novembre

Cagliari-Genoa – ore 15.00 (DAZN)

Udinese-Bologna – ore 15.00 (DAZN)

Fiorentina-Juventus – ore 18.00 (DAZN)

Napoli-Atalanta – ore 20.45 (DAZN/NOW/SKY)

Domenica 23 novembre

Verona-Parma – ore 12.30 (DAZN)

Cremonese-Roma – ore 15.00 (DAZN)

Lazio-Lecce – ore 18.00 (DAZN/NOW/SKY)

Inter-Milan – ore 20.45 (DAZN)

Lunedì 24 novembre

Torino-Como – ore 18.30 (DAZN/NOW/SKY)

Sassuolo-Pisa – ore 20.45 (DAZN)