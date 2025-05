Dove vedere in streaming Diamanti di Ferzan Özpetek

Film corale, il più visto del 2024, con un cast stellare e una trama avvincente. È così che Diamanti si è presentato al pubblico, riscuotendo, a pochi giorni dalla sua uscita, lo scorso 19 dicembre 2024, un grande successo.

Quindicesimo film di Ferzan Özpetek, è anche la sua opera cinematografica che ha incassato di più. Un vero boom per il regista turco, già vincitore di diversi premi e riconoscimenti nel corso della sua lunga carriera, tra Nastri d’Argento, David di Donatello, e molti altri ancora. Con Diamanti, Özpetek ha vinto il David dello Spettatore 2025.

Un film che è un autentico omaggio alle donne, e il regista lo fa con il suo stile unico, personale, condendo le vicende con tratti melodrammatici. In Diamanti, Özpetek esplora la potenza dell’amicizia, del condividere.

Non solo, perché il film va in profondità anche sui sentimenti che le donne vivono, gli ostacoli che incontrano. Si va a fondo anche su emozioni celate, desideri, dolori. La pellicola di Özpetek intreccia sapientemente la quotidianità delle attrici nel mondo reale e quella dei personaggi che invece andranno a interpretare. Realtà e fantasia si mescolano, dando vita a una vera e propria opera d’arte cinematografica.

Diamanti, trama del film e dove è possibile vederlo in streaming

Il film comincia con Fernan Özpetek che invita alcune delle sue attrici predilette nella sua abitazione. Il regista propone loro di prendere parte alla sua nuova opera cinematografica, il cui focus è sulle donne.

Le osserva e lascia che esse lo ispirino, e poi, comincia a spiegare loro i ruoli che andranno a ricoprire, nei panni di quali personaggi si caleranno. Il set si sposta e ci si ritrova in una prestigiosa sartoria teatrale del 1974.

Da qui in poi si dipanano le storie delle proprietarie, le sorelle Canova (interpretate da Luisa Ranieri e Jasmine Trinca), e delle loro dipendenti, impegnate a creare degli abiti per un regista di alto calibro, seguendo le indicazioni di una nota costumista.

In questo contesto si va a fondo nel modo di essere di queste donne, in ciò che causa loro ansia, esplorando anche i loro legami indissolubili. Le vite delle attrici e dei personaggi che interpretano, si fondono.

Per chi non ha ancora visto questo film e intende vederlo, o per chi vorrebbe fare un rewatch dell’opera di Özpetek, è attualmente possibile vederlo in streaming su NOW, sottoscrivendo un abbonamento.

Nel cast, tanti volti noti come Luisa Ranieri, Jasmine Trinca, Sara Bosi, Loredana Cannata, Geppi Cucciari, Anna Ferzetti, Aurora Giovinazzo, Nicole Grimaudo, Milena Mancini, Paola Minaccioni, Elena Sofia Ricci, Lunetta Savino, Vanessa Scalera, Carla Signoris, Kasia Smutniak, Mara Venier, Giselda Volodi e Milena Vukotic. Al loro fianco, tra gli altri, anche Luca Barbarossa, Vinicio Marchioni, Edoardo Purgatori, Carmine Recano.