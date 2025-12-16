Dove rivedere tutte le stagioni e le puntate di Buongiorno Mamma

Buongiorno, mamma! è tra le fiction più amate dell’epoca contemporanea televisiva. La serie va in onda su Canale 5 e vede come protagonisti Raoul Bova e Beatrice Arnera. Dopo due stagioni, la storia è tornata ad emozionare il pubblico e ha tenuto compagnia ai telespettatori per quattro settimane con segreti, colpi di scena e altre sfide familiari.

Il riassunto della seconda stagione

Il risveglio di Anna ha sconvolto gli equilibri della famiglia, riportando a galla segreti che non sono mai stati del tutto svelati Al centro della trama c’è però l’indagine sulla morte di Maurizia. Il vicequestore Colaprico ha scavato nel passato dei Borghi, convinto che essi nascondano qualcosa. I figli affrontano intanto le proprie vicende personali: Sole con la maternità e il rapporto con Greg; Francesca con le sue debolezze; Jacopo con un amore difficile; Michele che cerca di trovare il proprio posto nel mondo.

Si vedono quindi diversi flashback, che ricostruiscono la verità con segreti, amori e tradimenti. Tutto questo ha segnato il destino di ogni personaggio. Verso la fine, sono emersi i veri responsabili della morte di Maurizia e la famiglia Borghi è riuscita a ritrovare un nuovo equilibrio.

La trama della terza stagione

La storia è ambientata nel periodo natalizio, quando Guido Borghi sceglie di riunire la famiglia e di annunciare la novità: il matrimonio con Laura De Santis, la compagna che frequenta da anni. I figli hanno preso strade differenti: Jacopo è infatti all’estero alla ricerca di sé stesso; Francesca è a Bracciano e ha formato una famiglia con Karim; Sole ha cresciuto la piccola Nina insieme a Greg; Michelino ha affrontato le sfide dell’adolescenza. Agata torna invece da Londra con il compagno Mauro, ma il suo legame con Guido diventa sempre più incrinato. La presenza di Laura nella vita di Borghi la mette in difficoltà.

Nel corso della Vigilia, emergono nuovi elementi dal passato: Guido cerca di fare chiarezza e affronta segreti mai scoperti. La stagione ruota infatti attorno al tentativo della famiglia di ritrovarsi.

Dove vedere tutte le puntate

Le stagioni e le puntate di Buongiorno, mamma! (la serie con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta) sono andate in onda su Canale 5 e si possono rivedere gratuitamente in streaming su Mediaset Infinity. Per guardare i contenuti su Mediaset Infinity è necessario creare un account gratuito (basta un’email o l’accesso tramite social).