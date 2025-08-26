Dove rivedere La Ragazza alla Pari in streaming, la miniserie Mediaset: cast, trama e puntate

Il 20 agosto è andata in onda La ragazza alla pari, la miniserie britannica che è stata trasmessa nei mesi scorsi nel Regno Unito con il titolo The Au Pair. Il prodotto televisivo – trasmesso alle 21.30 su Canale 5 – pone al centro della storia una famiglia normale che vede compromettere il proprio equilibrio quando arriva una ragazza alla pari con un passato misterioso.

La trama

La protagonista è Zoe Dalton, una donna inglese che sembra avere tutto a prima vista. La donna abita infatti in una bellissima casa nelle campagne inglesi, è sposata con Chris – uomo affascinante e di successo – e si prende cura dei due figliastri Amber e Noah che sono nati da precedente matrimonio del marito. Lei gestisce inoltre una sartoria artigianale, lavoro che ama moltissimo e a cui dedica gran parte del suo tempo. Dietro tutta questa apparenza, si nascondono però delle crepe insormontabili: il suo matrimonio con Chris è infatti in crisi e tra di loro ci sono conflitti sempre più frequenti. Tutto diventa più difficile quando il padre di Zoe – malato di diabete – si trasferisce nella dependance di famiglia e diventa una presenza molto difficile da gestire.

Zoe va così alla ricerca di una ragazza alla pari che possa aiutare la famiglia. Arriva quindi Sandrine, una giovane francese piena di fascino che si mostra apparentemente molto educata e premurosa. In realtà la sua è una presenza ambigua, in grado di insinuarsi negli equilibri famigliari con sguardi, parole e gesti che mettono tutti a disagio. Con il passare dei giorni, ci sono sospetti e dinamiche che fanno intuire che Sandrine non è lì per caso. La sua influenza diventa sempre più pervasiva, tanto che vengono a galla paure e verità nascoste. Si tratta di una miniserie thriller in quattro episodi da 45 minuti ciascuna, che è stata trasmessa in Inghilterra la scorsa primavera. La serie ha subito catturato l’attenzione del pubblico. Il cast La miniserie ha come protagonista Sir David Suchet, che in passato ha partecipato alla serie tv Hercule Poirot trasmessa dal 1989 al 2013. In questo prodotto l’attore interpreta invece George, il padre della protagonista, e torna a recitare dopo sette anni di assenza. Il personaggio femminile è invece impersonato dall’attrice francese – nata nel 1998 – Ludmilla Makowski, che ha raggiunto il successo grazie alla serie Netflix Lupin, dove ha interpretato il ruolo della giovane Claire. In seguito ha preso parte ad altre serie come Les Siffleurs e Anthracite. Diplomata presso il prestigioso Cours Florent, ha diretto un cortometraggio intitolato Où les marguerites poussent, che è stato presentato al Festival di Cannes e alla Mostra del Cinema di Venezia. Tra l’altro, è stata la protagonista di programmi televisivi e ha preso parte alla versione francese di The Voice nel 2023, dimostrando il suo talento anche come cantante e performer.