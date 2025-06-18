Dove rivedere in streaming La Casa dei Misteri: la spiegazione del finale

Si è concluso il thriller francese La casa dei misteri, andato in onda su Rai 2 in due serate. Nella scena finale, si è scoperto che il personaggio di Richard – scrittore di successo – è in realtà Mohamed, l’uomo che è stato accusato venti anni prima di aver tentato di violentare Isabelle. Chi è però realmente la vittima? Un’identità rubata, la sua, che è stata scoperta solo alla fine.

Come finisce La Casa dei Misteri

La miniserie è stata trasmessa sul palinsesto Rai, ambientata in una villa immersa nel bosco e che vede protagonisti una coppia enigmatica. La trama sembra avere una struttura ben definita, ma alla fine quello che accade nel film scompiglia tutto. In realtà, Richard Deloye non è mai esistito davvero, anche se il pubblico lo ha seguito per sei lunghi episodi e con i suoi sensi di colpa. In realtà il suo nome è Mohamed, un uomo con un passato oscuro che si è “trasformato” fisicamente per nascondere la sua vera essenza. Nel gran finale si nasconde quindi il lato oscuro di una serie che ha, sin dal primo momento, catturato l’attenzione dei fan.

La storia inizia con una casa isolata, una notte invernale, un uomo mascherato che arriva all’improvviso. Isabelle è una chirurga, mentre Richard uno scrittore affermato che viene spesso messo sotto pressione. I due vengono aggrediti ma riescono a sopraffare l’intruso. Gli tolgono il passamontagna e scoprono che si tratta dello studente con cui Richard ha avuto un alterco violento, diventato virale sui social. Decidono così di occultare il cadavere e di chiuderlo in un bunker sotterraneo. Quando tornano per controllare il corpo, è sparito. Un colpo di scena che permette alla trama di infittirsi ancora di più: ci sono segreti che tornano dal passato, nuovi personaggi che bussano alla porta della villa, come i due fratelli Yasmine e Bilal, legati da un legame di sangue con quello che è successo 20 anni prima. Ci si chiede quindi chi sia veramente Richard e cosa ci faccia lì.

Dove rivedere la serie tv

La Casa dei Misteri è terminata da poco, ma è possibile già rivedere gli episodi andati in onda su Rai 2. L’intero prodotto è infatti disponibile sulla piattaforma streaming Rai Play, dove i telespettatori guardano tutti i contenuti proposti sul palinsesto Rai e che vengono in seguito caricati sul portale online.