Dove è stata girata la fiction Gerri: tutte le location e le curiosità

Gerri è la nuova fiction targata Rai Uno che ha ottenuto sin dal debutto l’attenzione del pubblico. Giulio Beranek e Valentina Romani sono i protagonisti della serie e vestono i panni di due poliziotti professionalmente molto diversi tra loro, ma legati da un feeling speciali. Tratta dai romanzi di Giorgia Lepore diretta da Giuseppe Bonito, Gerri ha affascinato i telespettatori che si sono fatti conquistare dal carattere introspettivo del protagonista, Gregorio Esposito, che combatte con i fantasmi del suo passato.

La fiction è stata girata interamente in Puglia. Le location utilizzate incantano i telespettatori e accendono i riflettori sulle bellezze di una delle regioni più belle d’Italia. Diverse le aree di Trani prese in considerazioni, molte le scene hanno infatti ritratto i monumenti e le piazze più belle della città. Posti dove il tempo sembra si sia fermato e che appaiono incontaminati. Molte scene sono state girate ad Andria, presso il Palazzo Ducale, un edificio considerato il simbolo della città. Riprese anche le tante vie del centro storico che hanno dato intensità a diversi momenti della narrazione.

Il centro di Trani, le vie storiche e il porto naturale coi moli di Santa Lucia e Sant’Antonio, hanno fatto da cornice soprattutto alle scene di riflessione del protagonista oltre che ai diversi set d’azione. Così come per Makari ,dove l’isola sicilian hanno fatto da sfondo al racconto, anche in Gerri la scelta dei luoghi esterni è stata determinante per la riuscita della fiction. Nulla è stato lasciato al caso e ogni posto è stato scelto per essere in perfetta sintonia con i personaggi.

Gerri, l’incanto delle Salina Margherita di Savoia

Tra le location più significative di Gerri ci sono le Salina Margherita di Savoia sita ai piedi del Gargano. Quest’ultime sono tra le più grandi saline italiane originate dal mare. Un posto bellissimo che ha dato rilevanza ad alcune scene, anche drammatiche. Non farsi conquistare dal paesaggio decisamente singolare è davvero difficile, un panorama perfezionato dal sole che ha illuminato in modo naturale l’area.

Oltre a Trani e a Andria alcune scene di Gerri sono state girare anche a Barletta, presso il sul lungomare di Ponente Pietro Mennea e nei dintorni della Cattedrale di Santa Maria Maggiore e a Molfetta. In quest’ultima città sono state fatte delle riprese nel Convento della Madonna dei Martiri, luogo suggestivo ricco di storia e spiritualità. Sono state utilizzate anche alcune aree di Bisceglie, in particolare quella del porto.

Gerri, ancora un record di ascolti: la terza puntata conquista 3 milioni di telespettatori

La terza puntata di Gerri ha conquistato ben 3 milioni di telespettatori, pari a uno share del 17,7. Un dato non indifferente per la neo fiction, il che conferma che continua a convincere e appassionare i telespettatori. Il racconto inteso, realizzato da una scrittura che va al di la delle semplice sceneggiatura tv, si somma ad una serie di elementi positivi, come le bellissime location, decretano il successo della serie.

La fiction è prodotta dalla Regione Puglia e dell’Apulia Film Commission che non si aspettava un riscontro così positivo. Tra i prodotti tv della Rai, Gerri può definirsi una vera rivelazione e sicuramente avrà un seguito. L’ultima puntata andrà in onda Lunedì 26 Maggio 2025.