Dottori in Corsia 2024: stagione 6, seconda parte, quando va in onda, dove vederlo

Dottori in Corsia è una docu-serie, che vede la partecipazione di Eleonora Daniele, che tornerà in onda su Rai 3 nel 2024 con la seconda parte della sesta stagione. Il programma, in ogni episodio, segue la storia di due piccoli pazienti dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Eleonora Daniele accompagna i familiari dei pazienti e lo staff medico nel racconto della lotta alla malattia.

Dottori in Corsia è un programma ideato da Simona Ercolani e Coralla Ciccolini, prodotto da Stand by Me in collaborazione con Rai Fiction e in collaborazione con Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. La regia è a cura di Giacomo Frignani.

Dottori in Corsia 2024: quando va in onda, dove vederlo

La seconda parte della sesta stagione del programma andrà in onda a partire da lunedì 19 febbraio 2024, su Rai 3, alle ore 23:15.

Dottori in Corsia 2024: anticipazioni puntate

Puntata lunedì 19 febbraio

Le protagoniste del primo episodio sono Michelle e Laura.

Per la seconda volta in un anno, la diciottenne Michelle si trova all’ospedale Bambino Gesù. È in attesa da 6 mesi di un cuore nuovo: un trapianto che potrebbe finalmente garantirle una nuova vita dopo che il suo è stato colpito da un virus che l’ha costretta in un letto di ospedale.

La piccola Laura, invece, è nata con un problema al rene che solo un trapianto poteva risolvere. E a donare l’organo, ci ha pensato sua mamma.

Puntata lunedì 26 febbraio

I protagonisti del secondo episodio sono Giulia e Aleandro.

Giulia è una ragazza di 15 anni piena di vita: ama ballare, leggere e andare in moto. Niente riesce a fermarla, neppure una grave malformazione alla schiena, un’importante scoliosi. Nel corso della sua vita, Giulia ha subìto diverse operazioni fino ad arrivare a quest’ultima, l’operazione definitiva. Durante quest’ultimo intervento, però, ci sono state delle complicazioni e Giulia ha rischiato molto. Ma l’equipe medica è riuscita a ristabilizzare la situazione e Giulia ora può tornare ad essere un’adolescente senza più limiti.

Il piccolo Aleandro di 7 anni, invece, stava giocando con il suo fratellino Riccardo, è scivolato e ha colpito violentemente la testa. Da qui, parte la storia di questo ragazzo che ama follemente giocare e calcio e che, grazie a questa passione, affronterà tutte le operazioni con determinazione e coraggio.

Puntata lunedì 4 marzo

I protagonisti del terzo episodio sono Eva e Karim.

Sara e Gabriele sono una coppia giovanissima della provincia di Roma. L’attesa della loro primogenita Eva si complica quando, durante una visita, scoprono di un problema al piccolo cuore della bimba che, per essere risolto, dovrà essere affrontato subito dopo la nascita.

Karim, invece, è affetto da “situs inversus totalis”: il suo cuore non solo è spostato sulla destra ma è anche al contrario e il suo fegato è a sinistra. Nel 2012, Karim viene messo in lista per un doppio trapianto: cuore e rene. Ma la fortuna questa volta gioca dalla sua parte: il cuore torna ad avere una funzione regolare. Pochi mesi dopo a Karim viene, però, trapiantato un nuovo rene.

Puntata lunedì 11 marzo

Le protagoniste del quarto episodio sono Giada ed Elena.

Giada vive in Sicilia ed arriva all’ospedale Bambino Gesù per risolvere una grave scoliosi congenita che ha reso la sua schiena molto diversa da quella dei suoi coetanei. Grazie ad un complicato intervento di ortopedia, però, Giada tornerà ad Acireale.

Elena, invece, è nata con una malformazione al piede, una MAV, che, nel corso degli anni, le ha provocato forti dolori, sanguinamenti e l’impossibilità di camminare. L’unica strada, dopo medicazioni e farmaci, è quella di amputare l’arto. Da quel momento, Elena è ritornata a vivere.

Puntata lunedì 18 marzo

I protagonisti del quinto episodio sono Francesco e Giulia.

Francesco è un bambino di 9 mesi ed è affetto da “uropatia malformativa” e “disrafismo spinale” (spina bifida occulta). La preoccupazione dei genitori è che la patologia di Francesco possa incidere sulle sue funzionalità motorie. Grazie ad un delicato intervento chirurgico, però, Francesco potrà crescere e correre come tutti gli altri bambini.

Giulia, invece, è affetta dalla sindrome di Odette. Odette era una ninfa che fu tradita dal suo amante e che, per questo motivo, scagliò contro di lui una terribile maledizione: “Finchè sarai sveglio avrai il tuo respiro ma qualora tu cadessi addormentato, allora morirai”. Per molti anni, Giulia ha dovuto vivere con una tracheostomia che le consentiva di respirare mentre dormiva. Grazie ad un lungo allenamento, ora Giulia dorme con l’aiuto di una mascherina che le consente di respirare durante il sonno.

Puntata lunedì 25 marzo

I protagonisti del sesto e ultimo episodio sono Mattia e Gianmarco.

Mattia, fin da piccolissimo, si è sentito diverso ed i bambini intorno a lui non gli hanno reso la vita facile. La causa è una malformazione con cui è nato: la mancanza dell’orecchio destro e del padiglione auricolare. Sono anni che aspetta e adesso, nell’Unità Operativa di Chirurgia Plastica, il dottor Zama può esaudire il suo desiderio.

Gianmarco, invece, fin da piccolo, ogni volta che ingerisce un alimento rischia lo shock anafilattico. È un soggetto iper allergico e la strada per un’alimentazione il più possibile normale è ancora molto lunga, seguita passo dopo passo dai medici dell’ospedale.

Dottori in Corsia 2024: quante puntate sono

La seconda parte della sesta stagione del programma sarà formata da 6 episodi dalla durata di 45 minuti ciascuno.

La prima parte, composta da 4 episodi, è stata trasmessa nell’autunno del 2023.

Dottori in Corsia: conduttrice

Dal 16 novembre 2019 al 3 gennaio 2023, il programma ha visto la partecipazione di Federica Sciarelli.

Nella puntata andata in onda il 25 settembre 2023, è avvenuto il passaggio del testimone a Eleonora Daniele, già conduttrice di Storie Italiane, il talk show in onda su Rai 1, ogni mattina, da lunedì a venerdì, alle ore 9:50.

Nell’autunno 2023, Eleonora Daniele ha condotto anche Storie di sera, versione serale di Storie Italiane.

Dottori in Corsia su RaiPlay

Il programma, oltre che durante la messa in onda su Rai 3, si può vedere in streaming anche su RaiPlay e e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Su RaiPlay, è possibile anche rivedere o recuperare le puntate.