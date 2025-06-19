Doppio Gioco, la spiegazione del finale

Doppio Gioco è tra le fiction di maggiore successo di Mediaset. Un prodotto ben realizzato, dalla trama avvincente che ha appassionato i telespettatori dalla prima puntata. Tra gli interpreti un’insolita Alessandra Mastronardi e Max Tortora in ruoli non consoni al quelli a cui hanno abituato il loro pubblico. Per scelta i vertici del Biscione hanno deciso di mandare in onda la serie in questo periodo in cui gli ascolti sono fisiologicamente più bassi, eppure Doppio Gioco è stata promossa appieno dal pubblico e ha ottenuto dati share rilevanti.

“Era dai tempi di squadra antimafia e Rosy Abate che non mi piaceva una fiction italiana così tanto. Bravi bravi bravi. Dateci la seconda stagione”, e ancora: “Ansia, suspense, azione, ship azzeccata… questa serie c’ha dato tutto”, questi solo alcuni dei commenti positivi postati sui social. Del resto la fiction ha davvero tutti gli ingredienti necessari per rivelarsi un successo, e la scelta del cast non è casuale. La Mastronardi nei panni di Daria ha abbandonato la sua immagine di brava ragazza, rivelandosi audace, determinata e di carattere.

Max Tortora ha vestito i panni di un boss, ha dimostrato di essere non solo un bravo comico. Ma anche Simone Liberati, alias Ettore, è stato impeccabile come il resto del cast. La storia ha appassionato e coinvolto: la trama poliziesca è contaminata dai sentimenti e dagli affetti famigliari. Doppio Gioco ha ricevuto soprattutto critiche positive, anche se il finale ha deluso. L’ultima puntata ha infatti lasciato l’amaro in bocca al pubblico che si aspettava un lieto fine almeno per Ettore e Daria.

Doppio Gioco, il finale aperto delude: la reazione del pubblico

Nell’ultima puntata di Doppio Gioco Daria accetta di aiutare Ettore nell’arrestare tutti i boss del cartello. A collaborare all’operazione anche il padre Gemini che si finge pentito, ma in realtà ha in mente un piano per fuggire. Gemini avvelena Ettore e solo lui all’antidoto, cerca di uccidere tutti i malviventi del cartello e scappare. Ettore si sente male e viene salvato dal fratello di Daria che trova l’antidoto.

Quando Daria rivela la verità a Ettore, il poliziotto si arrabbia e si allontana da lei. I due riescono a far arrestare Gemini, ma Daria non riesce a convincere Ettore delle sue buone intenzioni. Nel finale Longobardi porta Ettore a osservare Daria da lontano e lo invita a collaborare ancora lei, e poi si presenta a Gemini: “Amico mio, cosa ti porta qui?” dichiara l’ex boss.

Doppio Gioco, avrà una seconda stagione?

Il finale aperto lascia adito alla possibilità che Doppio Gioco abbia una seconda stagione, anche se inizialmente non era prevista. Ovviamente i consensi del pubblico hanno dato adito a diverse riflessioni. Per ora Mediaset non si è pronunciata in merito, ma è possibile che Ettore e Daria avranno la loro seconda occasione e si ritroveranno a lavorare insieme ancora una volta.

Certo è che gli utenti sono rimasti molto delusi dal finale, si aspettavano qualcosa di più conclusivo: “Ma che finale è??? Non potete lasciarci così!”. Il commento di uno spettatore. E ancora: “Siamo tutti su X a cercare la spiegazione più plausibile”, mentre altri sentenziano: “Meritavano un finale migliore, questo è poco ma sicuro”.