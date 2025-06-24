Doppio Gioco, ci sarà una seconda stagione? Le parole di Alessandra Mastronardi

La fiction Doppio Gioco vede come protagonisti Alessandra Mastronardi e Max Tortora. Si tratta di un prodotto televisivo che, nonostante abbia mosso da poco i primi passi nella tv italiana, ha già ottenuto un ampio consenso da parte del pubblico italiano. Trama intrigante e attori all’altezza dei propri ruoli: sono questi gli elementi che hanno contraddistinto sin da subito la fiction, in onda su Canale 5 e che è appena terminata. Il successo è stato così grande che i fan sperano ora in una seconda stagione.

Quel che si sa su Doppio Gioco 2

La fiction di Canale 5 è piaciuta a tutti, e ha tra l’altro anche regalato un finale di stagione pieno di colpi di scena, con verità spiazzanti e misteri risolti (anche se non del tutto). Per il momento non c’è alcuna conferma sulla possibilità di procedere ad una seconda stagione, dato che né Mediaset né la casa di produzione Fabula Pictures hanno dato cenno su quello che potrebbe succedere. Nelle scorse ore l’attrice protagonista Alessandra Mastronardi ha però parlato ai microfoni di SuperGuida Tv in occasione del Toarmina Film Festival, e ha rivelato il futuro di una serie che ha catturato l’attenzione degli italiani sin da subito. “Non so se ci sarà” – ha detto lei – “Ancora non se ne è parlato. Penso che ancora debbano decidere le sorti“.

Lei stessa ha inoltre svelato di tenere molto al progetto e che la sua presenza sarebbe confermata qualora si dovesse decidere di realizzare una seconda stagione. Tra l’altro, gli ascolti sono stati molto buoni e c’è stato un buon riscontro anche sui social e da parte della critica. Non ci sono quindi conferme su quello che sarà il futuro della fiction Mediaset, ma non resta che attendere ulteriori aggiornamenti per capire meglio il da farsi.

Gli ascolti della prima stagione di Doppio Gioco

Ormai è risaputo che la fiction Mediaset è andata benissimo in termini di ascolti. Doppio Gioco ha infatti raggiunto una media di 12,13 % di share e un numero pari a 2.269.000 spettatori. Ad un certo punto sono stati in calo puntata dopo puntata, ma la “colpa” è da attribuire al periodo della sua messa in onda, dato che è stato scelto un momento prettamente estivo che richiede la presenza di meno telespettatori rispetto al solito. Il palinsesto Mediaset potrebbe quindi dare presto un riscontro su un’ipotetica seconda stagione, anche perché il finale di stagione si è chiuso con molte domande e poche risposte.