Dopo più di 40 anni, all’estero nessuno ha cambiato idea: “Questo film italiano è un totale capolavoro”

Ci sono film che non si limitano a essere ricordati, ma continuano a essere discussi, a distanza di decenni.

Quando uscì nel 1984, l’opera di Sergio Leone non fu accolta in modo unanime. Versioni tagliate, incomprensioni narrative e aspettative diverse contribuirono a un esordio incerto. Eppure, con il passare degli anni, il film ha cambiato completamente statuto: da oggetto controverso a riferimento assoluto per la critica internazionale, fino a entrare stabilmente nelle classifiche dei migliori film di sempre.

Definire C’era una volta in America un semplice film di gangster è riduttivo. Leone, dopo aver rivoluzionato il western, sceglie di confrontarsi con il mito americano della criminalità organizzata, ma lo fa con uno sguardo profondamente europeo, distante dalla spettacolarizzazione tipica del genere.

Il risultato è un racconto ampio, stratificato, che molti hanno letto come una risposta ideale a Il padrino, ma privo di qualsiasi fascinazione eroica. Qui non c’è gloria: c’è il tempo che passa, ci sono le illusioni che si sgretolano.

Una storia che attraversa il tempo

Al centro c’è David “Noodles” Aaronson, interpretato da Robert De Niro, e il suo legame con Maximilian “Max” Bercovicz. La loro relazione si sviluppa lungo decenni, dall’infanzia nei quartieri poveri di New York fino all’ascesa nel mondo criminale.

Ma più che la scalata sociale, è ciò che resta a colpire: rimorsi, tradimenti, memoria. Il film diventa così una riflessione sul fallimento del sogno americano e sull’impossibilità di controllare davvero il proprio destino.

Uno degli elementi più studiati è la struttura narrativa. Leone costruisce il racconto su piani temporali intrecciati: passato, presente e ricordo si sovrappongono continuamente.

All’epoca, questa scelta apparve spiazzante. Oggi è considerata uno dei punti di forza dell’opera. Lo spettatore non segue semplicemente una storia, ma è chiamato a ricomporla, a mettere insieme frammenti di memoria come in un mosaico.

Immagini e musica: un universo emotivo

A rendere il film così potente non è solo ciò che racconta, ma come lo racconta. La regia di Leone è fatta di tempi dilatati, silenzi, inquadrature che sembrano sospese.

E poi c’è la musica di Ennio Morricone, che non accompagna le immagini ma le amplifica, trasformandole in qualcosa di profondamente emotivo. Il risultato è un’atmosfera malinconica, quasi ipnotica, in cui il passato sembra riaffiorare continuamente.

Più che sulla criminalità, il film si concentra sui rapporti umani. L’amicizia tra Noodles e Max è il vero cuore della storia: un legame costruito su lealtà e ambizione, ma inevitabilmente segnato dal tradimento.

È qui che l’opera si distingue davvero: non c’è alcuna glorificazione del potere. Al contrario, emerge il prezzo umano delle scelte, la fragilità dei legami, il peso delle conseguenze.

Un’eredità che continua nel tempo

Nel corso degli anni, C’era una volta in America ha influenzato registi e opere in tutto il mondo. Non solo per lo stile visivo, ma per l’ambizione narrativa e la capacità di fondere racconto storico e dimensione personale.

Oggi, a oltre quarant’anni dalla sua uscita, il film continua a essere un punto di riferimento. Non è soltanto uno dei grandi titoli del cinema italiano, ma un’opera globale, capace di parlare a generazioni diverse.

E forse è proprio questa la sua forza più sorprendente: essere rimasto attuale senza mai inseguire il presente. Un film che non si consuma, ma che ogni volta sembra offrire qualcosa di nuovo. Per questo, il giudizio della critica internazionale resta pressoché unanime: non un semplice classico, ma uno dei vertici assoluti della storia del cinema.