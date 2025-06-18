Donatella Bianchi: età, studi, vita privata: tutto sulla conduttrice di Linea Blu

Giornalista, scrittrice e conduttrice Rai consolidata, Donatella Bianchi è alla guida di Linea Blu da diverse stagioni. Vanta una carriera eclettica e versatile che l’ha portata a lavorare in diversi campi del mondo dello spettacolo. Nata a La Spezia nel 1963 ha debuttato in tv a soli 15 anni: Corrado la scelse per la sua Domenica in e da quel momento Donatella non ha più lasciato la tv. In passato ha anche inciso alcuni jingle, ma l’esperienza musicale non ha dato i risultati sperati.

Oltre alle collaborazioni televisivi, Donatella ha anche lavorato come giornalista e ha scritto per Gente Viaggi e Archeo, riviste che trattano anche di temi dedicati all’ambiente e ai beni culturali. Alla fine degli anni ottanta diventa inviata di Sereno Variabile per cui cura diverse rubriche inoltre ha realizzato alcuni reportage dedicati a vari siti prestigiosi rivelando un particolare interesse per i paese lontani e per le bellezze del mondo. Argomenti che le piacciono particolarmente.

In seguito ha lavorato anche in radio dove ha perfezionato la sua esperienza da conduttrice. Nel 1994 le viene affidata la conduzione di Linea Blu, format che si dedica a raccontare il mare in tutte le sue sfaccettature. Oggi il programma è identificato proprio con Donatella Bianchi che n’è diventata il volto ufficiale. Grazie all’esperienza a Linea Blu, Donatella ha scritto alcuni libri dedicati al mondo marino: da Storie dal Mare alle Le 100 perle del mare italiano. Due testi che hanno ottenuto un certo riscontro positivo, anche perché dedicano molta attenzione alla salvaguardia dell’ecosistema marino.

Donatella Bianchi vita privata: compagno e figli

Donatella Bianchi ha sposato Osvaldo Bevilacqua che ha conosciuto sul set di Sereno e Variabile. I due hanno avuto una figlia, Federica, nata nei primi anni novanta. Il matrimonio con il collega non ha però avuto un lieto fino e dopo la separazione la giornalista si è unita all’imprenditore Tommaso Muntoni, da cui ha avuto il secondo figlio, Pierluca.

La giornalista ha ottenuto diversi premi e riconoscimenti e gode di un ampio consenso da parte del pubblico. Inoltre nel 2014 è stata eletta presidente dell’associazione ambientalista WWF Italia: un ruolo prestigioso di cui è molto contenta. Donatella ha anche ricevuto nel 2010 l’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana. E’ una giornalista accreditata, conduce Linea Blu da più di 29 anni e gode della stima della dirigenza di rete.

Linea Blu, ecco quando va in onda la nuova edizione

Linea Blu, programma dedicato al mondo del mare e condotto da Donatella Bianchi e Fabio Gallo, è tornato in onda nel sabato pomeriggio di Rai Uno. Sono previste 16 puntate dedicate ai porti d’Italia che sono ancora il fulcro di diversi commerci internazionali. Ogni episodio racconta storie e tradizioni locali.

La nuova edizione del format si annuncia interessante e ricca di diversi spunti narrativi che appassioneranno il pubblico che segue Linea Blu ormai da più di 20 anni. La prima puntata, in onda il 14 Giugno, è sta dedicata a Cagliari e all’isola di Carloforte, al Capo Malfatano e la spettacolare costa della Sardegna sudoccidentale.