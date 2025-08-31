Don Matteo, tutti i dettagli sulla nuova stagione (con Raoul Bova e Diletta Leotta)

Diletta Leotta potrebbe presto aggiungere un nuovo capitolo alla sua carriera, passando dai campi da calcio ai set televisivi. Secondo le ultime indiscrezioni, la conduttrice siciliana sarebbe pronta a fare il suo ingresso come guest star nella quindicesima stagione di Don Matteo, la fiction di Rai 1 che tornerà nel 2026 con Raoul Bova nei panni di Don Massimo, successore del celebre personaggio interpretato da Terence Hill.

Speaker radiofonica, podcaster, giornalista, influencer e ora attrice, Diletta Leotta sembra decisa a non fermarsi. L’eventuale partecipazione a Don Matteo non solo aggiungerebbe un nuovo tassello al suo percorso professionale, ma confermerebbe anche la sua capacità di reinventarsi, muovendosi con disinvoltura tra sport, intrattenimento e fiction televisiva, pronta a conquistare anche il pubblico del piccolo schermo con il suo carisma e la sua versatilità.

Diletta Leotta in Don Matteo

Le riprese dei nuovi episodi, già avviate tra Formello e Spoleto, hanno fatto trapelare la notizia del coinvolgimento di Leotta grazie a fonti vicine alla produzione. Non è ancora chiaro se il ruolo della conduttrice sarà ricorrente o limitato a una sola apparizione, ma si prevede che il suo personaggio porterà una ventata di scompiglio, ricordando l’effetto mediatico che Belén Rodriguez aveva generato nel 2016 durante la decima stagione. All’epoca, la partecipazione della showgirl argentina aveva totalizzato quasi 10 milioni di spettatori, consacrando il successo della serie tra i record della televisione italiana.

Ovviamente, nel cast sono confermati i volti più noti, tra cui, evidentemente, quello di Nino Frassica, nel ruolo dell’iconico Maresciallo Cecchini. Non sarebbe la prima volta che Diletta Leotta sperimenta la recitazione. La sua carriera sul grande e piccolo schermo l’ha già vista interpretare se stessa nel film 7 ore per farti innamorare del 2020, con Giampaolo Morelli, e apparire in Chi ha incastrato Babbo Natale? del 2021, diretto da Alessandro Siani. Nonostante le proposte arrivate negli anni da cinema e tv, Leotta ha scelto di concentrare le proprie energie sulla carriera giornalistica e sportiva, costruendo nel frattempo una famiglia con il marito Loris Karius e la loro figlia Aria.

L’avventura su Don Matteo rappresenterebbe quindi un ritorno alla recitazione, un modo per esplorare nuovi orizzonti professionali senza abbandonare le proprie radici di conduttrice e giornalista. In passato Leotta era stata anche considerata per altri progetti televisivi, come il reality La Talpa o un preserale Mediaset, dimostrando come la sua carriera sia caratterizzata da una costante voglia di sperimentare e misurarsi con sfide diverse.