Don Matteo in volata su Raiuno, Striscia La Notizia non tiene il passo. I dati Auditel del 12 febbraio 2026

Don Matteo 15 si conferma una “corazzata” televisiva. La fiction di Raiuno è un appuntamento fisso da diversi anni, ma in quest’ultima stagione – complice la presenza di guest star rinomate – gli ascolti catturano anche nuove fasce di pubblico. Lo share tocca quota 23,2% che aumenta se consideriamo anche la permanenza in digitale.

Il backstage della serie, con Nino Frassica protagonista, ha reso tutto più omogeneo e innovativo. L’Audience ringrazia. Discorso diverso per Striscia La Notizia, un cult anche questo ma la trasmissione di Antonio Ricci sembra risentire dello slot in prime time. Enzo Iacchetti, intervistato da La Stampa, ha detto che il pubblico ha bisogno di tempo per abituarsi alla nuova composizione del programma. In termini di numeri, tuttavia, siamo lontani dai fasti del passato: il tg satirico si attesta sull’11,7% di Share.

Don Matteo dilaga in prima serata

Canale 5 insegue Raiuno nel giovedì sera. Le reti cadette esprimono altro tipo di verdetti: Rai2 ottiene l’11,3% di Share, percentuale incoraggiante in questo caso perchè gli standard dell’emittente sono in crescita rispetto al passato recente. Le Olimpiadi invernali stanno dando i loro frutti, nello specifico il pattinaggio sul ghiaccio dà soddisfazione non solo in termini di medaglie. Il successo della Brignone ha entusiasmato i telespettatori.

Rai3 si affida, invece, a Splendida Cornice che arriva al 6,1% di Share grazie all’irriverenza di Geppi Cucciari. Rete4 propone Dritto e Rovescio che ottiene il 5,9% di Share. Su La7 Piazzapulita si accontenta del 5,7% di Share. Tv8 viaggia su altri parametri: il canale in chiaro di Sky conquista l’1,6% con Paradiso Amaro.

Raiuno vince anche in access prime time

Sul Nove, OnlyFun – Comico Show raggiunge il 3,5% di Share. Danko, su Iris, si fa bastare l’1,7% di Share. The equalizer – Il vendicatore in programma su RaiMovie arriva al 2% di Share. SkyUno, con i due episodi di MasterChef, raggiunge il 3,5 e il 4,4% di Share. RaiSport svetta con il 6,7% di Share in merito allo speciale dedicato alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. La sfida nel preserale italiano vede imporsi nuovamente Stefano De Martino con Affari Tuoi. La trasmissione ottiene un punto in più rispetto a La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti. 22,6% contro 21,6% di Share.