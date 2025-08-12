Don Matteo, anticipazioni oggi 12 agosto. “La sostituzione di Cecchini”

La programmazione pomeridiana di Rai 1 ha subito una nuova modifica. Da oggi 12 agosto 2025, va in onda in replica l’undicesima stagione di Don Matteo, la famosa fiction che vede come protagonisti Terence Hill e Nino Frassica. La serie viene trasmessa al posto di Cuori, dalle ore 14.05 con tre puntate al giorno dal lunedì al venerdì.

Le anticipazioni sulle prossime puntate di Don Matteo

A partire da oggi, martedì 12 agosto 2025, su Rai 1 vengono trasmesse le repliche dell’undicesima stagione di Don Matteo. La prima puntata si chiama L’errore più bello e racconta della piccola Sofia, accusata dell’omicidio del proprio tutore legale. La fanciulla scappa da Spoleto e Don Matteo pensa quindi di accoglierla in canonica, consapevole del fatto che gli inquirenti sono arrivati ad una conclusione troppo affrettata. La ragazzina diventa quindi componente fissa del cast della fiction. La seconda puntata – Scene da un matrimonio – narra le vicende di Cecchini, che crede che la nuova Capitana voglia sostituirlo con una donna. Il Maresciallo fa quindi di tutto per mettersi in buona luce.

Nel frattempo, in caserma arriva il nuovo PM Marco Nardi, un uomo che è fuggito dall’altare e che si mostra abbastanza insofferente nei confronti del genere femminile. Durante il primo giorno nella nuova scuola, Sofia incontra Seba, un ragazzo sfrontato che nasconde un segreto. La terza puntata è invece intitolata Salvazione, e durante l’episodio i Carabinieri indagano sull’aggressione di una donna coinvolta nell’incidente in cui ha perso anni prima la vita la figlia di Cecchini. Don Matteo fa invece arrivare in canonica il piccolo Cosimo, figlio della vittima, a cui il Maresciallo si affeziona subito.

Il cast

L’undicesima stagione vede come protagonisti sempre Terence Hill – nei panni del famoso sacerdote – e Nino Frassica che impersona invece il maresciallo Antonio Cecchini. Va invece via il Capitano Giulio Tommaso, interpretato da Simone Montedoro, che viene trasferito a Roma e sostituito da Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta). Entrano nel cast Domenico Pinelli nel ruolo di Romeo Zappavigna e Maurizio Lastrico che interpreta il PM Marco Nardi.