Don Matteo 15 supera largamente il 20%, Forbidden Fruit non tiene il passo. I dati Auditel del 12 marzo 2026

Don Matteo 15 conferma la propria leadership. Raiuno prosegue a investire sulle fiction più longeve, con merito, il segno del giallo ha travolto Spoleto con i casi più importanti e le vicende sentimentali che strizzano l’occhio alla commedia. Don Matteo era una certezza con Terence Hill ed è rimasta tale con Raoul Bova: cambia l’ordine degli attori, ma non il risultato. La serie ottiene il 20,7% di Share confermandosi il contenuto più visto della serata.

La rete ammiraglia di Mediaset, invece, ripiega su Forbidden Fruit. Il titolo, però, non riesce ad arginare la concorrenza e si attesta sul 14,1% di Share. Il divario è importante, ma Canale 5 preferisce puntare su contenuti originali. Le fiction di importazione servono esclusivamente ad alimentare un mercato sempre vivo che vede Cologno Monzese intraprendere trattative anche all’estero. In particolare con la Turchia. Le emittenti cadette hanno scelto contenuti diversi con altrettanti risultati: Rai2 ritrova Ore 14 Sera con Milo Infante. Il talk show con particolare attenzione ai casi di cronaca nera arriva al 5% di Share.

Don Matteo “corazzata” di Raiuno, Canale 5 prova a resistere con Forbidden Fruit

Rai3 si rifugia in Splendida Cornice, il programma tra satira e riflessione con Geppi Cucciari garantisce il 6% di Share al canale. Rete4, passando a Cologno Monzese, ripropone Dritto e Rovescio. Il talk che alterna cronaca e dibattito politico resta sul 7,1% di Share, mentre Italia Uno si accontenta del 5,6% di Share con Mission Impossible – Dead Reckoning. In crescita ulteriore Piazzapulita su La7: Corrado Formigli e la sua squadra di autori raggiungono il 7,5% di Share.

Tv8, il canale in chiaro di Sky, si attesta sul 2% di Share con la sfida di Europa League tra Nottingham Forest e Midtjyllan. Sul Nove cresce la nuova edizione di OnlyFun – Comico Show con Belen Rodriguez e i Panpers alla conduzione. Sodalizio che porta alla Warner Bros Discovery il 3,8% di Share.

Parte bene Pechino Express

SWAT, su Rai4, si fa bastare l’1,1% di Share. Leggermente più in alto il secondo capitolo della saga Beverly Hills Cop – Un piedipiatti a Beverly Hills, trasmesso su Iris, che arriva all’1,3% di Share. Su RaiMovie Sicario ottiene l’1,5% di Share, mentre TopCrime scende all’1,4% con Law&Order – Unità Speciale. Restando in tema, Rogue – Il Sicario guadagna l’1,7% di Share.

Su SkyUno, la partenza della nuova edizione di Pechino Express è più che buona considerando il 3,2% di Share. Pari a 573.000 spettatori. Un esordio tutt’altro che in sordina, anche a fronte dell’importante promozione del format. Il preserale italiano invece si divide tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna.

Scotti vince di poco su De Martino

Stavolta a vincere, in termini di percentuale, è Gerry Scotti con il 23% di Share contro il 22,8% di Stefano De Martino. Il divario è veramente minimo a testimonianza che i due giochi dell’access prime time ormai viaggiano praticamente sulla stessa lunghezza d’onda. La sfida tra i formati, tuttavia, è ancora apertissima.