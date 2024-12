Don Matteo 15 si farà? La più longeva fiction da prima serata della tv italiana sembra non conoscere il segno del tempo: la quattordicesima stagione, di cui oggi, giovedì 19 dicembre 2024 su Raiuno e su RaiPlay, va in onda l’ultima puntata, ha riscontrato ancora una volta l’affetto del pubblico, che l’ha sempre premiata con buoni ascolti. Difficile, insomma, pensare che Don Matteo finisca.

Don Matteo 15 ci sarà? Cosa dicono sceneggiatore e sindaco di Spoleto

Né Rai Fiction né Lux Vide (gruppo Fremantle) si sono ancora espressi in merito a una quindicesima stagione della serie, che però appare molto probabile. A confermare questa sensazione, ancora nelle prime settimane di messa in onda della quattordicesima stagione, fu Mario Ruggeri, sceneggiatori della fiction che, in un’intervista all’Eco di Bergamo, si lascio scappare che “stiamo già pensando a Don Matteo 15”.

Non solo: anche Andrea Sisti, sindaco di Spoleto (città in cui è ambientata la serie e che accoglie il set, ottenendo un grande ritorno in termini di visibilità), dopo la prima puntata, aveva ammesso che “stiamo lavorando per ospitare anche la quindicesima stagione della fiction”, mentre con il personaggio di don Massimo (Raoul Bova) si punta a una serie di iniziative per valorizzare i luoghi della città.

Gli ascolti di Don Matteo 14

Intanto, come detto, la quattordicesima stagione di Don Matteo si sta chiudendo con grandi soddisfazioni in termini di ascolti, che la consacrano ancora come una delle serie tv più viste della tv italiana. Le prime nove serate della serie (su un totale di dieci) hanno ottenuto una media di 4,1 milioni di telespettatori (share del 23%): numeri che, oggi, sono oro per qualsiasi fiction.

Chi tornerà in Don Matteo 15?

Negli ultimi anni Don Matteo ci ha abituato a dei graditi ritorni di personaggi storici del passato della serie: pensiamo al Capitano Anceschi (Flavio Insinna), al Pm Bianca Venezia (Giorgia Surina) e, in questa stagione, di Tommasi (Simone Montedoro, già comparso come guest-star in passato), quest’ultimo protagonista del penultimo episodio, in cui si è fatta luce sulla morte di Patrizia (Pamela Saino), la figlia di Cecchini (Nino Frassica).

Nella quindicesima stagione, dunque, oltre alla conferma del cast attuale potremmo rivedere come guest-star qualche volto già noto al pubblico, come Anna e Marco, interpretati rispettivamente da Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico, che hanno lasciato la serie dopo la prima puntata della quattordicesima stagione. E poi, ovviamente, c’è lui, Terence Hill: in molti aspettano che l’attore torni anche per solo un episodio, dopo l’uscita di scena avvenuta a metà della tredicesima stagione.

Quando esce Don Matteo 15?

Sulla data di messa in onda di Don Matteo 15, possiamo ipotizzare che vedremo i nuovi episodi nel 2026. La serie tv, infatti, va in onda ogni due anni, alternandosi con gli altri successi di Lux Vide. È probabile, quindi, che le riprese possano cominciare tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, per poi trasmettere la stagione nell’autunno 2026.

Come finisce Don Matteo 14?

Nell’ultima puntata della quattordicesima stagione, “Resurrezione”, è la Domenica delle Palme a Spoleto e anche i carcerati possono partecipare alle funzioni della Pasqua, grazie a Don Massimo che è riuscito ad ottenere un permesso speciale.

Il Maresciallo Cecchini si ritrova a fare il regista di uno spettacolo teatrale sulla Vita di Gesù e, vedendo i carcerati a messa, gli viene un’idea. Nel frattempo, Giulia (Federica Sabatini) trova finalmente il coraggio di essere sincera con Diego (Eugenio Mastrandrea). Ma Diego dovrà fare la scelta decisiva per il suo cuore e scegliere tra lei e Vittoria (Gaia Messerklinger).