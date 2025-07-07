Don Matteo 15, cambia tutto per Cecchini? Cosa potrebbe succedere

Le riprese di Don Matteo 15 sono iniziate già da qualche settimana, a rivelarlo lo stesso Raoul Bova che sui social ha condiviso il primo ciack della nuova stagione. Bova ha preso il posto di Terence Hill, che nonostante qualche sporadica apparizione, ha lasciato la fiction già da due stagioni. L’arrivo di Don Massimo è stato accolto dal pubblico con entusiasmo, tanto che Don Matteo non è stato penalizzato dagli ascolti, anzi ha ottenuto maggiore attenzione.

Nonostante l’addio di Hill, il cast di Don Matteo continua ad avere dei punti fermi. Nel corso delle varie edizioni sono diversi gli attori che hanno militato sul set, alcuni oggi sono protagonisti di fiction di successo: questo cambio di personaggi ha dato alla serie vivacità e l’ha resa curiosa e meno statica. Tuttavia il pubblico non può fare a meno di alcuni personaggi, volti che rappresentano la fiction e la cui assenza penalizzerebbe la serie. Tra questi Pippo, ma anche Natalina, e primo fra tutto il maresciallo Cecchini interpretato dal bravissimo Nino Frassica.

La sua presenza in Don Matteo è insostituibile ed è impensabile una stagione senza di lui. Ma quale sarà il ruolo di Cecchini nel capitolo numero 15 della serie? Il suo personaggio cambierà? In molti si chiedono infatti se l’amato maresciallo, protagonista di momenti iconici, avrà un ruolo diverso da quello interpretato fino ad oggi. Domanda a cui ha risposto direttamente lo stesso Nino Frassica. L’attore ha fatto così chiarezza sui tanti rumors che si sono diffusi nell’ultime settimane.

Nino Frassica: “Questa cosa non cambierà mai”

Ospite del l’Italian Global Series Festival di Rimini, Nino Frassica ha rassicurato tutti i fans di Don Matteo. Il maresciallo Cecchini sarà sempre lo stesso, il suo mediare tra la fedeltà all’Arma e le confidenze sui vari casi al parroco della città non cambierà. Il connubio tra i due protagonisti è infatti funzionale e ha reso Don Matteo una fiction di successo. Il rapporto fra i due è infatti vincente da più di 20 anni e anche per questo resterà tale e non subirà nessuna modifica.

“Assolutamente no. Questa cosa non cambierà mai, nemmeno nelle prossime stagioni”, ha confermato l’attore. Da ricordare che nell’ultima stagione di Don Matteo non sono mancati i colpi di scena che hanno coinvolto Don Massimo e non solo. Dopo essere stato vittima di un’esplosione il parroco ha affrontato alcune reminiscenze del suo passato di carabiniere sotto copertura, mente il neo capitano Diego Martini e Giulia alla fine sono riusciti a dichiararsi, ma a quanto pare rimanere insieme non sarà facile.

Il maresciallo Cecchini avrà ruolo centrale in Don Matteo 15

Le anticipazioni delle prossima stagione di Don Matteo rivelano che il maresciallo Cecchini avrà un ruolo centrale, la sua presenza farà da spalla a Don Massimo, ma anche al capitano Martini che non si è ancora adeguato al colorito modo di fare del suo sottoposto. In questi anni Frassica è riuscito a rendere il suo personaggio sempre attuale, a farlo adeguare alle diverse dinamiche senza mai perdere la sua centralità.

Anche in Don Matteo 15 animerà diverse situazioni, rendendole a volte anche comiche e divertenti. Cecchini è tra i personaggi più popolari delle serie tv, è amato da grandi e piccoli per la sua ironia e leggerezza, caratteristiche che lo rendono essenziale nella fiction.