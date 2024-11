Terence Hill torna in Don Matteo 14? Il mistero si aggira sul web da un paio di settimane, ovvero da quando Raiuno ha mandato in onda il promo della quinta puntata della fiction, in onda giovedì 21 novembre 2024. Alcune scene fanno infatti pensare che l’attore, protagonista della serie per le prime tredici stagioni, possa comparire nell’episodio.

Don Matteo torna in…. Don Matteo 14?

Tutto nasce dalla sinossi della trama della puntata, “La strada giusta”. Se da una parte prosegue la linea narrativa del nuovo Capitano Martini (Eugenio Mastrandea), sempre convinto che Giulia (Federica Sabatini) stia ancora aiutando segretamente il suo fidanzato Ivan (Fabio Fulco) in carcere, il ritorno di don Matteo potrebbe avere a che fare con il Maresciallo Cecchini (Nino Frassica).

La puntata infatti racconta l’avvicinamento del suo compleanno: complice una girandola di equivoci, Cecchini crede che a Spoleto gli stiano organizzando una festa a sorpresa. Ma, soprattutto, inizia a vedere Don Matteo ovunque, mentre attraversa la città in bicicletta, com’è era solito fare.

E, in effetti, le immagini nel corso della puntata mostrano una figura vestita da sacerdote e molto simile a Terence Hill girare per Spoleto sulla due ruote. sarà davvero lui o anche questo fa parte della serie di equivoci in cui, come spesso accade, si ritrova il Maresciallo Cecchini?

Terence Hill torna davvero in Don Matteo?

Premesso che tutto è possibile fino alla messa in onda dell’episodio, ma a noi sembra improbabile che la figura che si vede nelle clip in anteprima sia davvero quella di Terence Hill. Non perché l’attore se ne sia andato dal set sbattendo la porta, al contrario: Hill ha sempre speso buone parole verso Don Matteo e Lux Vide (gruppo Fremantle), che produce la serie.

Piuttosto, ci sembra strano che un eventuale ritorno -seppur per un episodio- di Terence Hill sia rimasto top secret fino ad oggi. Considerando che il set all’aperto di Spoleto è molto frequentato dai curiosi ed appassionati della serie, la notizia del suo ritorno non sarebbe sicuramente passato inosservato. E così come fu ampiamente annunciato l’addio alla serie di Hill, ci sarebbe potuta essere la giusta costruzione dell’aspettativa per un suo ritorno. Inoltre, Terence Hill, molto attivo sui social, non ha mai fatto cenno a un ritorno sul set: una richiesta da parte dei produttori a mantenere il segreto o semplicemente non l’ha fatto perché sul set non c’è stato?

Gli ascolti di Don Matteo 14

Intanto, Don Matteo 14 sta confermando l’affetto del pubblico verso la serie, anche dopo l’uscita di scena di Terence Hill e l’ingresso di Raoul Bova nei panni di Don Massimo. Nelle prime quattro puntate, la quattordicesima stagione ha registrato una media superiore ai 4 milioni di telespettatori (la puntata d’esordio ha sfiorato i 5 milioni) ed al 23% di share. In un’intervista a L’Eco di Bergamo, intanto, lo sceneggiatore Mario Ruggeri ha confermato che si sta già lavorando alla quindicesima stagione.