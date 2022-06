La domenica sportiva: Alberto Rimedio conduttore, Carolina Morace e Lia Capizzi opinioniste

Cambiamenti in corso per la nuova stagione di Rai Sport, la prima totalmente nelle mani della nuova direttrice Alessandra De Stefano. Tante indiscrezioni si accavallano nei vari media su collaborazioni e conduzioni dei programmi sportivi che popoleranno le tre reti generaliste della televisione pubblica. Certamente il programma più importante, quello più celebre e anche il più antico di tutti è la Domenica sportiva, la trasmissione di seconda serata della Rai che una volta andava in onda sulla prima rete, mentre ora è diffusa da Rai2, sempre nel territorio della seconda serata.

Tanti, davvero tanti i volti e i conduttori di questo programma che si sono succeduti negli anni e tutti giornalisti sportivi e non sportivi di primo piano. Della seconda categoria non possiamo non ricordare il grande Paolo Frajese, che fu “prestato” al giornalismo sportivo dalla redazione del Tg1 a cui apparteneva. Del resto La domenica sportiva, dopo la riforma della Rai del 1975 fu ricondotta al Tg1 con la supervisione dell’allora capo della redazione sport del primo telegiornale nazionale Tito Stagno. Stagno poi per altro, a proposito di giornalisti che non sono nati nello sport (lo ricordiamo per esempio conduttore della mitica telecronaca dell’allunaggio insieme a Ruggero Orlando) ha condotto pure lui la Domenica sportiva, oltre che averla diretta.

Fra gli altri storici conduttori della Domenica sportiva poi ricordiamo, in ordine sparso, Alfredo Pigna, Adriano De Zan, Marino Bartoletti, Sandro Ciotti, fino alle conduzioni più recenti, con Jacopo Volpi conduttore della passata edizione. Da settembre dunque nuovo conduttore e si tratta di Alberto Rimedio, telecronista delle partite della Nazionale italiana di calcio. Rimedio avrà al suo fianco come opinioniste poi Carolina Morace e Lia Capizzi, quest’ultima, ex Sky ma anche ex Radio Rai, dunque non condurrà il programma, come spifferato da Dagospia, ma sarà semplicemente fra i commentatori presenti in studio, insieme appunto alla Carolina Morace.

Jacopo Volpi, storico braccio destro di Tito Stagno nella redazione sportiva del Tg1, passa alla conduzione di Tuttogoal il venerdì sera su Rai2, programma da lui stesso curato.