Domenica Live, puntata 4 ottobre 2020: ospiti e anticipazioni

Oggi, 4 ottobre 2020, intorno alle ore 17.10 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Domenica Live con Barbara d’Urso.

Tra gli ospiti annunciati Donatella Milani che “non sta bene” e che racconterà “una cosa che non ha mai detto“; quindi Viola Valentino, la quale si confronterà con il fidanzato che pare l’abbia tradita. Per il segmento Domenica Like ci sarà Michele Cucuzza nei panni di Achille Lauro, per un momento che la d’Urso ha già definito “cult“.

La sala cinema prevede, invece, l’omaggio a Gigi Sabani, con il figlio, alla vigilia del 5 ottobre, giorno nel quale il conduttore, scomparso nel 2007, avrebbe compiuto 68 anni.

Ricordiamo che in serata la d’Urso sarà, come di consueto, al timone di Live – Non è la d’Urso, sempre su Canale 5.