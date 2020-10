Domenica Live, puntata dell’11 ottobre 2020: anticipazioni e ospiti

Quinto appuntamento con Domenica Live, la trasmissione di Videonews condotta da Barbara d’Urso in onda tutte le domeniche dalle 17:10 su Canale 5. Nella puntata di oggi, 11 ottobre 2020, nuovi ospiti animeranno il programma, a partire dalla coppia formata da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello VIP lo scorso inverno, l’amore tra l’opinionista di Forum e l’ex del frontman de Le Vibrazioni Francesco Sarcina prosegue a gonfie vele.

Nuovo capitolo della telenovela che coinvolge Viola Valentino: è stata tradita? In studio tornerà il fidanzato della cantante per spiegare come stanno andando le cose. Marco Carta parlerà dopo l’assoluzione in appello per il caso del furto delle magliette e annuncerà i nuovi lavori musicali che usciranno prossimamente.

Per Domenica Like, il VIP che si metterà alla prova dopo Michele Cucuzza è Sabrina Salerno.