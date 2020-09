Barbara d’Urso è pronta al doppio ‘live’ della domenica anche questa settimana. Per Domenica Live del 27 settembre 2020 sono stati annunciati due ospiti, ma si tengono nascosti gli argomenti più ‘succosi’ della puntata.

Le anticipazioni di Domenica Live del 27 settembre 2020 vedono tra i momenti di punta un collegamento con l’ex calciatore e allenatore Ciccio Graziani, vittima di un incidente in cui ha riportato la rottura di 11 costole e la frattura di 6 vertebre. Per il segmento Domenica Like, ‘attesa’ per l’esibizione di Nadia Rinaldi sulle note di Moulin Rouge di Christina Aguilera. Non stiamo nella pelle.

Tra gli argomenti di puntata non manca il Grande Fratello Vip: nella puntata di venerdì, la d’Urso ha annunciato rivelazioni scottanti – contenuti in due apposite buste, una busta gold e glitterata per il prime time e una ‘da pacchi’ più adatta al pomeriggio – su uno dei protagonisti del GF Vip 5. E c’è chi ‘anticipa’ di una svolta dinastica della Contessa de Blanck che potrebbe avere ‘parentele’ mussoliniane, altri che prevedono approfondimenti sul ‘caso’ della (finta?) aggressione omofoba denunciata da Iconize…

Immaginiamo un certo spazio lo occupi anche il Grande Fratello Vip all’indomani della sortita di Gabriel Garko nella Casa del GF per parlare con l’ex fidanzata Adua Del Vesco, anche se è facile pensare che sia un tema protagonista del segmento di prime time. Mai mettere limiti alla ‘Provvidenza’ del gossip…