Domenica Live è un talk show in onda su Canale 5, condotto da Barbara D’Urso, ogni domenica pomeriggio.

Le anticipazioni del 25 ottobre 2020

Oggi pomeriggio, a partire dalle ore 17:10, andrà in onda una nuova puntata del talk show condotto da Barbara D’Urso.

Tra gli ospiti, troveremo Inger Nilsson, l’attrice svedese nota per la sua interpretazione di Pippi Calzelunghe nell’omonima serie televisiva, tratta dal romanzo di Astrid Lindgren, andata in onda in Italia per la prima volta agli inizi degli anni ’70.

Un’altra ospite sarà Flavia Vento, reduce dalla fugace partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, che sarà presente in studio insieme alla sorella Sabina con cui avrà un confronto riguardante proprio le motivazioni con le quali la Vento ha giustificato il proprio ritiro dal reality show di Canale 5 ossia la difficoltà di trovare persone in grado di occuparsi dei suoi numerosi cani.

Sarà presente, inoltre, la famiglia Orfei che parlerà della decisione di mettere in vendita i gioielli appartenuti a Moira Orfei.

Orietta Berti, invece, presenterà in studio la sua autobiografia, Tra Bandiere Rosse e Acquasantiere.

Nella puntata di oggi, inoltre, assisteremo ad una nuova esibizione di Domenica Like.

A partire da questa puntata, infine, il programma di Canale 5 andrà in onda in uno studio diverso, non più nello studio di Live-Non è la D’Urso ma in un nuovo studio dalle dimensioni più ridotte.

Dove vederlo

La puntata andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 17:10.

La puntata sarà visibile anche in streaming sul sito ufficiale di Mediaset Play, dove sarà possibile rivederla anche una volta terminata la messa in onda.

