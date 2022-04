Domenica in e gli ospiti della trentunesima puntata

Siamo così arrivati anche quest’anno alla Santa Pasqua e Domenica in, giunta alla sua trentunesima puntata di questa straordinaria stagione, tiene compagnia al suo affezionato pubblico anche nel giorno di questa importante festività del mondo cattolico, nella ricorrenza della Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo. Si annuncia quindi una puntata molto ricca quella di domenica 17 aprile 2022 del contenitore di Rai1 diretto e condotto da Mara Venier, dopo la puntata dei record della scorsa settimana.

Vediamo insieme il menù che sta preparando zia Mara da mettere in tavola nel pomeriggio del giorno di Pasqua partendo da un attore e regista di successo Leonardo Pieraccioni, che parlerà insieme a Mara di tante cose fra le quali il suo nuovo film “Il sesso degli angeli” dove recita fra gli altri anche la bella, brava e simpatica Sabrina Ferilli, che sarà presente in collegamento. Poi è la volta del mondo della musica con un vecchio amico di Domenica in e di zia Mara, ovvero Albano che, dopo una lunga chiacchierata con Mara, si esibirà in un medley dei suoi intramontabili successi canori e poi con la figlia Jasmine nel brano “Nessuno“.

Poi un momento magico per tutti, grandi e piccini, il momento della magia che sarà interpretato dal Re dei maghi italiani, ovvero il mitico Silvan. Il grande prestigiatore si esibirà davanti ad una platea di bambini e sarà dedicato ai più piccini anche un’altro momento di Domenica in, ovvero la decorazione delle uova di Pasqua insieme ad Ernst e Frau Knam. Si torna quindi alla musica con l’orchestra spettacolo Casadei guidata da Mirko, che si esibirà insieme a cinque coppie di ballerini di liscio. Questa sarà anche l’occasione per una lezione di ballo liscio a cura di Vito Coppola.

Spazio poi a Gigi Marzullo che parlerà dl suo libro “La vita è un sogno” e formulerà simpaticamente cinque domande -alla sua maniera- a Silvan. Tornano poi in televisione i mitici Oliver Onions, ovvero Guido e Maurizio De Angelis, interpreti di alcune sigle di mitici telefilm degli anni settanta, ricordiamo Orzowei. Gli Oliver si esibiranno insieme ad un coro di bambini in un medley dei loro successi, più il brano “We are believe in love“. Chiuderà la puntata un collegamento con l’auditorium della Rai di Napoli con il gruppo di Made in Sud capitanato da Lorella Boccia e Clementino, per lanciare la nuova serie del varietà comico di Rai2 in partenza da lunedì 18 aprile.

Puntata quindi molto ricca quella di Pasqua 2022 di Domenica in, diretta e condotta da Mara Venier dalle ore 14 subito dopo l’edizione delle 13:30 del Tg1 diretto da Monica Maggioni.