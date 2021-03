Il day after della finale del Festival di Sanremo è, come da tradizione, il giorno dello Speciale Sanremo di Domenica In, il programma di Rai 1 condotto da Mara Venier che andrà in onda, in diretta, dal Teatro Ariston di Sanremo.

La puntata sarà interamente dedicata alla 71esima edizione del Festival di Sanremo, condotta da Amadeus e Fiorello, e avrà una durata straordinaria di oltre quattro ore, una diretta che avrà inizio alle ore 15.30, per terminare alle ore 20.

I vincitori di questa edizione, i Maneskin (con la canzone Zitti e Buoni), e il cast dei cantanti in gara prenderanno parte a questa puntata speciale di Domenica In. Nel corso della puntata, vedremo anche Achille Lauro, l’ospite fisso musicale del Festival di Sanremo 2021, che ha preparato un “quadro” speciale, dedicato a Mara Venier, dal titolo Marilù. Anche il vincitore della categoria Nuove Proposte, Gaudiano, che ha vinto grazie alla canzone Polvere da Sparo, sarà presente in puntata.

In studio, a commentare i protagonisti della kermesse sanremese, saranno presenti Cristiano Malgioglio, Giovanna Botteri, Pino Strabioli, Roberto Poletti, Francesca Barra e Claudio Santamaria.

Tra gli ospiti, troveremo anche l’imitatore Vincenzo De Lucia, che proporrà l’imitazione di Ornella Vanoni, tra gli ospiti della serata conclusiva del Festival di Sanremo, e Tecla Insolia, l’attrice e cantante, protagonista della fiction di Rai 1, La bambina che non voleva cantare.

Oltre al Festival di Sanremo, in questa 26esima puntata, non mancherà lo spazio di attualità dedicato alla campagna di vaccinazione nel nostro paese. In collegamento, ci saranno il prof. Bassetti e Irama, uno dei Big del Festival di Sanremo 2021, che ha partecipato alla gara “da remoto” con la sua canzone La genesi del tuo colore, tramite video registrato durante le prove generali, dopo la positività al COVID-19 di due suoi collaboratori.

TvBlog seguirà in diretta lo Speciale Sanremo 2021 di Domenica In, a partire dalle ore 15:30.