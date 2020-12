Domenica in e gli ospiti della sedicesima puntata

Domenica 27 dicembre a partire dalle ore 14 in diretta dagli studi di via Nomentana in Roma torna l’appuntamento con Domenica in, il contenitore domenicale della Rete 1 della Rai che tiene amabilmente compagnia al pubblico del pomeriggio del giorno di festa, con l’insostituibile carica di simpatia ed umanità che sprigiona la sua conduttrice: Mara Venier. Siamo qui ad anticiparvi gli ospiti che prenderanno parte alla sedicesima puntata di questa trasmissione.

Partiamo da una vera e propria icona della musica leggera nostrana, protagonista in queste settimane dello spettacolo di varietà in onda sulla terza rete del servizio pubblico radiotelevisivo E qui adesso, il riferimento è naturalmente per Massimo Ranieri. Il grande artista napoletano, in apertura di puntata, ripercorrerà con Mara tutta la sua straordinaria carriera artistica, che non si ferma di certo alla canzone, ma che spazia anche nei mondi del cinema e del teatro, in cui ha lavorato con i più grandi artisti del panorama nazionale.

Sarà occasione, nel corso della lunga chiacchierata di domenica prossima, per riascoltare alcune delle sue più celebri canzoni del suo fantastico repertorio musicale, sia attraverso dei filmati, sia live da studio grazie all’accompagnamento dell’orchestra diretta dal maestro Stefano Magnanensi. Tornando agli ospiti ci sarà un collegamento da Milano con il ballerino Roberto Bolle, presente alla puntata numero sedici di Domenica in per fare la reclame della sua ormai solita serata del primo dell’anno ospitata da Rai1.

Un’ospite speciale poi, che sicuramente non passerà inosservato sarà Clementino, la vera rivelazione dell’edizione appena terminata dello spettacolo musicale condotto da Antonella Clerici The voice senior, mentre per l’attualità è prevista la presenza, in collegamento, del Ministro della salute Roberto Speranza. Sempre per l’attualità giornalistica ospiti di Mara Venier anche Domenico Arcuri Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e il Professor Francesco Le Foche. Per l’oroscopo del 2021 in studio l’astrologo Simon and The Stars .

Tutto questo troverete apparecchiato domenica pomeriggio dalle ore 14 se vi sintonizzerete su Rai1 dove troverete come sempre a capo tavola Mara Venier, pronta a farvi degustare le sue prelibate pietanze sulla tavola di Domenica in, puntata numero sedici.