In studio anche l’Associazione I Bambini delle Fate, in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo

Gli ospiti della puntata di oggi, domenica 30 marzo 2025, di Domenica In, in onda dalle 14:00 alle 17:10 con la conduzione di Mara Venier per il settimo anno consecutivo (e la sedicesima edizione in complesso) compongono, come sempre, un panorama variegato.

Anche questa settimana, il programma prevede numerosi ospiti, tra momenti dedicati all’attualità e altri al mondo dello show-biz. Non mancano le interviste di Mara Venier ai personaggi del mondo dello spettacolo: attori, conduttori televisivi e cantanti, pronti a raccontarsi tra confessioni e momenti di divertimento.

Il programma, in onda in diretta dagli Studi Rai Fabrizio Frizzi, a Roma, può vantare anche la presenza di una band, composta da otto elementi e diretta da Maestro Stefano Magnanensi, ma anche da un corpo di ballo composto da otto ballerini e ballerine. La regia è di Duccio Forzano.

Domenica In, ospiti oggi 30 marzo 2025

Gigi D’Alessio

Mara Venier aprirà intervistando Gigi D’Alessio, che si racconterà tra carriera e vita privata, oltre ad esibirsi al pianoforte con alcuni suoi successi come “Non dirgli mai”, “Quanti amori” e il suo nuovo singolo “Cattiveria e gelosia”.

Patty Pravo e Roberto Vecchioni

Patty Pravo, invece, icona della musica pop italiana, presenterà il suo nuovo singolo “Ho provato tutto”, scritto per lei dal cantante Francesco Bianconi del gruppo rock Baustelle. E ancora, Roberto Vecchioni, oltre ad esibirsi con il brano “Sogna ragazzo sogna”, presenterà il suo ultimo libro, “L’orso bianco era nero”, scritto con l’intento di far innamorare i lettori della bellezza e del senso profondo delle parole.

Nunzia De Girolamo e Matilda De Angelis

A seguire, Nunzia De Girolamo interverrà per presentare la nuova edizione del programma Ciao Maschio, che tornerà su Rai 1 in seconda serata dal prossimo sabato 5 aprile; l’attrice Matilda De Angelis, invece, protagonista del film di Greta Scarano “La vita da grandi”, al cinema dal 3 aprile, racconterà il significato della pellicola, ispirata alla storia vera dei fratelli Damiano e Margherita Tercon, in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo; mentre Franco e Andrea Antonello, papà e figlio, interverranno per presentare alcune importanti iniziative di integrazione sociale per ragazzi autistici promosse dalla Onlus I Bambini delle Fate.

Domenica In su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Domenica In tramite lo streaming su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.